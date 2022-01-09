بريطانيا تهدد الاتحاد الأوروبى بالمادة 16 بسبب خلاف أيرلندا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وفى مقال بصحيفة "تليجراف" البريطانية، قالت تروس: "أريد التوصل لحل من خلال التفاوض، لكن إذا اضطررنا لاستخدام بنود مشروعة، بما فى ذلك المادة 16، فأنا على استعداد للقيام بذلك".

وأضافت وزير الخارجية البريطانية: "هناك اتفاق يتعين إنجازه"، مؤكدة: "لن أوقع على أى شىء يجعل شعب أيرلندا الشمالية غير قادر على الاستفادة من نفس القرارات المتعلقة بالضرائب والإنفاق، مثل بقية المملكة المتحدة، أو تجعل البضائع التى تتحرك داخل بلدنا تخضع للفحص".

وتنص المادة 16 بحق كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبى على أن يقرر من جانب واحد وقف تنفيذ أجزاء من البروتوكول الذى يحكم التجارة مع أيرلندا الشمالية إذا كانت هناك مشاكل عملية كبيرة أو تحويل التجارة.

ومن المقرر أن تجرى تروس محادثات مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبى، ماروس سيفكوفيتش، هذا الأسبوع، لحل الخلافات بشأن الترتيبات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، خصوصا فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية، التى تبقى جزء من المملكة المتحدة، وتشترك فى حدود برية مع أيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبى.

وتثير عمليات التفتيش الحدودية خلافات سياسية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، حيث اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبى على بقاء أيرلندا الشمالية بشكل فعلى ضمن الاتحاد الجمركى للاتحاد الأوروبى للبضائع، مع إجراء عمليات تفتيش للبضائع المنقولة بين البر الرئيسى لبريطانيا وأيرلندا الشمالية بدلا من ذلك.