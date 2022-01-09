تعد منصة سمة من أكثر المنصات نجاحًا والتي تختص بالشركات الائتمانية داخل المملكة العربية السعودية، وقد وفرت هذه المنصة خدمة للاستعلام عن بعض من التقارير الخاصة بكل عميل عن طريق إرسال رسالة نصية فقط، وبناء على ذلك يتم البحث عن هذه الطريقة بشكل كبير من جانب فئة كبيرة من العملاء.

الاستعلام عن سمة برسالة نصية

هناك عدة طرق للاستعلام فهناك استعلام سمة برقم الهوية وعن طريق رسالة نصة والاستعلام عن سمة بالسجل المدني وغيرها، نعرض منها عملية الاستعلام عن سمة عن طريق إرسال رسالة نصية بهذا الشكل الآتي:

في البداية نقوم بتنزيل تطبيق سمة على الهاتف، من جوجل بلاي او من اب ستور.

ثم بعد ذلك نقوم بإدخال الرقم الهوية الخاص بنا اثناء تنصيب البرنامج على الهاتف.

ومن بعدها يتم إدخال هذا الرقم الخاص بخدمة عملاء سمة، 51001، ثم نقوم بالانتظار لمدة دقائق.

وبعد ذلك سيتم عرض كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستعلم.

فسوف يعرف إن كان اسمه متواجد ببرنامج سمة أم لا في غضون دقائق بسيطة.

طريقة التسجيل في سمة

تتم عملية التسجيل بمنصة سمة الإلكترونية المتخصصة في التقارير الائتمانية عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة سمة عبر شبكة الأنترنت.

ومن ثم تأتي خطوة تسجيل رقم الهوية الخاص بالمتقدم، فيجب إدخاله بصورة صحيحة، حتى تتم العملية بالشكل المطلوب.

وبعد ذلك يقوم العميل بالضغط على أيقونة التسجيل بالحساب من خلال منصة النفاذ الوطني.

ومن بعدها تتم عملية تسجيل البيانات من خلال إدخال منصة أبشر وكلمة السر.

ثم يتم الدخول على أيقونة التسجيل الدخول.

ومن بعدها يتم تسجيل رقم التوثيق المتواجد أمام العميل بالصفحة.

وبعدها يتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات الخاصة بالعميل بعد التحقق من البيانات.

وبذلك يتم الانتهاء من التسجيل بمنصة سمة.

كما يستطيع العميل تنزيل اسمك من سمة عبر نفس الموقع بعد ان يتم السداد.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بشكل مفصل طريقة الاستعلام عن سمة برسالة نصية، والتي تعتبر من أسهل طرق الاستعلام عن التقارير الائتمانية، كما سردنا أيضًا خطوات التسجيل في منصة سمة الأكثر شهرة في السعودية التي تتم في غضون دقائق.