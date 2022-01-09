صرف المساعدة المقطوعة في السعودية 1443هـ برقم الهوية شروط استحقاق مقطوعة الضمان

صرف المساعدة المقطوعة في السعودية 1443هـ برقم الهوية إلى كل الأشخاص المستفيدة من خدمة الضمان الاجتماعي المطور نقدم لكم اليوم موعد صرف المساعدة المقطوعة السعودية لعام 1443 – 2022، ودعم الضمان الاجتماعي هو أفضل الخدمات المقدمة من وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوجيهات من الحكومة السعودية لدعم الأفراد التي هي بحاجة إلى دعم مادي بسبب عدم وجود أي دخل شهري ثابت لهم ومساعدتهم في التكيف مع ظروف الحياة الصعبة التي نعيشها وخاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

موعد صرف المساعدة المقطوعة السعودية لعام 1443

لم تكشف وزارة الموارد البشرية السعودية عن موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة للعام الجاري 2022 – 1443 حيث :-

يتم تحديد الموعد وفقًا للجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية.

المساعدة المقطوعة السعودية يتم صرفها بشكل سنوي أو أقل من سنة فهي تختلف عن باقي نظم الدعم كنظام حساب المواطن حيث يتم صرف المعاش به شهريًا وفي يوم محدد.

قيمة المساعدة المقطوعة تتراوح بين 10 إلى 30 ألف ريال سعودي.

يتم تحديد كل مساعدة بحسب الأسرة وحالتها الاجتماعية ومدى حاجتها للدعم المالي.

يجب أن تتوافر بالمواطن السعودي الذي يتقدم على دعم الضمان الاجتماعي للمساعدة المقطوعة بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:-

أن يكون المواطن السعودي المتقدم على المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية ويعيش في أراضي السعودية بشكل دائم.

عمر المواطن المتقدم يجب ألا يقل عن 35 عامًا.

لا يجب أن يكون لدى المواطن المتقدم بالطلب أي سجل تجاري تابع لوزارة العمل السعودية.

دخل المواطن المتقدم على الدعم يجب ألا يزيد عن 8650 ريال سعودي بالنسبة للأسرة أو عن 300 ريال سعودي بالنسبة للفرد الأعزب.

كما أنه لا يجب أن يكون المواطن السعودي عاملًا في أحد الجهات الحكومية أو الخاصة في المملكة العربية السعودية.

ويجب على المواطن أن يكون واحدًا من الفئات المستحق للدعم.

الأسر التي دخلها الشهري متوسط أو منخفض.

اليتامى والمرأة الأرملة أو المطلقة السعودية.

أسر الأشخاص التي عوائلهم في السجن وليس لديهم أي عائل ولا دخل مادي شهري.

الأفراد المعزولة مؤقتًا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي “المساعدة المقطوعة” 1443