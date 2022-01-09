يعد الذكاء الاصطناعي الأداة المثلي في تسخير البيانات الضخمة لتحسين عملية صنع القرار في مختلف مجالات الحياة في عالمنا الحالي ، وتطمح الكيانات العملاقة والدول الكبري إلي تحقيق أقصي استفادة من الذكاء الاصطناعي ، حيث تطمح إلي توفير موارد الطاقة وترشيد استهلاك المياه ، وتخفيض معدلات التلوث البيئي ، والحفاظ علي الأصول والثوابت والحضارات ، وحفظ المعلومات الاستراتيجية والبحث عن مصادر طاقة بديلة ، وتحسين معدلات النمو الإقتصادي ، والقضاء علي الأوبئة والمساعدة في عمليات الوقاية منها ، وتبسيط وتسهيل حياة الناس ، والتسخير الأمثل للآلة في إدارة وتنفيذ كافة العمليات ، ورفع معاناة البشر وخلق مستقبل أفضل للشعوب ، وإقامة مجتمعات عصرية بطابع ذكي متطور يكون فيها العلم والتطلع للرقي هو الأساس ، ومن المشوق أن نعرف كيف أن الذكاء الصناعي يغير العالم من حولنا.

تحقيق أقصي استفادة من الذكاء الاصطناعي

تقدم شركة أوراكل الرائدة في مجال قواعد البيانات نصائح للاستفادة من الذكاء الاصطناعي ، بما يقدمه من طفرات رقمية و قفزات في التطور العلمي والعملي لتحقيق أقصى الاستفادة من التقنيات ، أهم أسلحة العصر :

عن طريق تطبيق الذكاء الأصطناعي علي أنشطة كبري تتعلق بالإيرادات والعوائد والتكلفة.

استخدامه في تعزيز الإنتاجية في المجالات الصناعية بالاعتماد علي أعداد أقل من البشر أو الإبقاء عليهم مع تطوير قدراتهم بالاعتماد عليه.

الخطة البديلة والدعم الفني بتطبيقات الذكاء الصناعي لدعم المنشآت وتطبيق الأنظمة بشكل أوتوماتيكي.

تقديم الخدمات الورقية والتفاعلية ، والحلول الذكية في المعاملات اليومية.

طرح الحلول البديلة بأسعار أقل وتنافسية مطلقة وسرعة كبيرة للذكاء الرقمي.

خلق فرص عمل غير متناهية عن بعد في أي وقت ومن أي مكان باستخدام الذكاء الاصطناعي وإطلاق أقصى إمكاناته.

المساهمة العظيمة في التعلم عن بعد عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

تعزيز ودعم المجال الطبي والدوائي في أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.

ودخول قواعد البيانات العملاقة بما تحويه من معلومات يساعد في كافة المجالات المذكورة وغيرها.

كيف تستفيد من الذكاء الصناعي لمستقبل أفضل ؟

عليك اليوم بالتعلم والعمل بِجد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وإطلاق أقصى إمكاناته في سبيل دعم قدراتك ، وإن كان هاجس استبدال الآلة لك في وظيفتك مؤرق كبير فلك الحل :

ابدأ في تعلم المهارات الرقمية المتعلقة بمجال عملك التجاري ومارسها بقليل من المخاطرة حتي التمرس.

تابع التعلم والتجربة حتي تستبدل الواقع بالافتراضي أو تضاعف به إمكانياتك وتوسع مجال عملك.

إقراء عن التكنولوجيا في مجال عملك وتعلم مهاراتها وطبقها شيء فشيء.

طور من مهاراتك وأضف إلي معلوماتك بما يعتمد علي الذكاء الصناعي.

راجع خططك وقراراتك عن طريق الاستعانة بآراء أخري من خلال محركات البحث.

ابحث عن حلول مشاكلك بالاعتماد علي المساعدات الذكية.

استخدم برنامج محاسبي لإدارة خططك المالية.

وسع دائرة علاقاتك ومعارفك خارج محيطك الجغرافي عن طريق منصات التواصل العملية.

منصة لينكد إن ليس فقط منصة وظائف بل منصة أعمال تبني شبكة موردين وعملاء باحترافية.

تعلم لغة برمجة وانخرط في تأدية مهام لنفسك وللغير علي سبيل التعلم والتجربة.

احترف العمل بتلك اللغة واطلب الأجر البسيط كعمل موازي حتي يصبح مصدر دخل يعتمد عليه.

كيف تحقق أهدافك عن طريق الذكاء الصناعي ؟

يمكنك بناء خطط مستقبلية تعتمد علي التكنولوجيا تصل بها لأهداف حياتك :

حدد أهدافك بعناية ودونها في حاسوبك وراجع أولوياتها بعناية.

وفر لنفسك الوقت والموارد التي تخدم أهدافك تكنولوجياً.

الاعتماد علي البرمجيات في قضاء عملياتك الحسابية يوفر عناء الحسابات.

تخزين بياناتك وهياكل خططك يوفر نقطة وصول لها في أي وق لاستكمال التخطيط.

راجع تجارب الآخرين عن طريق البحث في محركات البحث.

استشر محترف في مجال تطلعك عن بعد وقدم التساؤلات.

شركة ومؤسسة جوجل تقدم مجموعة كبيرة من البرامج العلمية التي تقدم لك وظيفة رقمية بشهادة معتمدة.

ابحث عن المحتوي العلمي الذي يطور مهارات عبر منصات الفيديو مثل يوتيوب.

تعلم ومارس عن طريق تطبيق محتوي الفيديوهات في مكانك لتحصد خبرات السنين في أيام وشهور.

تواصل مع أصحاب الأهداف المتشابهة معك وقدم تجربتك واستفد من تجاربهم.

آمن دائما بأن عقلك البشري كنز لا ينضب بقدرات لا يحويها الحاسوب.

أقصي استفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

يستخدم العالم تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على أقصى استفادة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي :