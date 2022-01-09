تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443 لمواطني السعودية

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443 بسبب اقتراب موعد صرف المعاش ازداد البحث على مواقع الإنترنت في المملكة العربية السعودية عن طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443، ويعد برنامج الضمان الاجتماعي أحد البرامج المقدمة من الحكومة السعودية بالاتفاق مع وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لدعم المواطنين السعوديين والأسر الفقير وكبار السن ماديًا وانتشر البرنامج بعد جائحة فيروس كورونا ويمكن لجميع المواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم التقديم على البرنامج ولكن وفقًا لشروط معينة يجب التعرف عليها أولًا.طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443
يمكن للأشخاص المستحقة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي تحديث بياناتها من خلال الخطوات التالية:-
- قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية من خلال الرابط https://eservices.mlsd.gov.sa/
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إذا لديك حساب مسجل به من قبل وذلك بإدخال كلمة السر واسم المستخدم الخاصين بك ثم النقر على زر “دخول”.
- سجل دخولك على الموقع عبر منصة “النفاذ الوطني” .
- يطلب منك الموقع بعض البيانات التي يجب عليك ملئها جميعها وتتمثل في “اسم أول – اسم الأب – اسم الجد – اسم العائلة – الحالة الاجتماعية – الجنس – الحالة الوطنية – الجنسية” ثم قم بالضغط على كلمة “التالي”.
- يجب التأكد من أن كل البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة حتى لا تحدث أي مشاكل عند التسجيل أو الحصول على الدعم.
- ثم قم بإدخال عنوانك الحالي والذي يتمثل أيضًا في كل من “المنطقة – المدينة – البريد – الشارع – الحي”.
- إدخال البيانات الخاصة بك لتواصل الجهات المسؤولة بك في حالة حدوث أي مشكلة.
- وتتمثل البيانات في ” رقم الهاتف المحمول – رقم الهاتف الأرضي – رقم آخر محمول – عنوان البريد الإلكتروني” ثم الضغط على زر “التالي”.
- تسجيل رقم حسابك البنكي الشخصي وراتبك الشهري الذي تحصل عليه.
- الموافقة على كل الشروط الخاصة بالموقع والخدمة ثم قم بالضغط على “التالي”.
- كتابة كلمة السر المؤقتة التي تم إرسالها إلى هاتفك المحمول كي تتمكن من استكمال التسجيل.
- قم بالإجابة على المسألة التي ظهرت أمامك ثم قم بالضغط على كلمة “تأكيد”.
- يقوم النظام المسؤول عن التسجيل بإرسال رسالة نصية SMS على هاتفك المحمول تؤكد نجاح عملية تحديث البيانات .
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تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443 بسبب اقتراب موعد صرف المعاش ازداد البحث على مواقع الإنترنت في المملكة العربية السعودية عن طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443، ويعد برنامج الضمان الاجتماعي أحد البرامج المقدمة من الحكومة السعودية بالاتفاق مع وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لدعم المواطنين السعوديين والأسر الفقير وكبار السن ماديًا وانتشر البرنامج بعد جائحة فيروس كورونا ويمكن لجميع المواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم التقديم على البرنامج ولكن وفقًا لشروط معينة يجب التعرف عليها أولًا.طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443
يمكن للأشخاص المستحقة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي تحديث بياناتها من خلال الخطوات التالية:-
- قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية من خلال الرابط https://eservices.mlsd.gov.sa/
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إذا لديك حساب مسجل به من قبل وذلك بإدخال كلمة السر واسم المستخدم الخاصين بك ثم النقر على زر “دخول”.
- سجل دخولك على الموقع عبر منصة “النفاذ الوطني” .
- يطلب منك الموقع بعض البيانات التي يجب عليك ملئها جميعها وتتمثل في “اسم أول – اسم الأب – اسم الجد – اسم العائلة – الحالة الاجتماعية – الجنس – الحالة الوطنية – الجنسية” ثم قم بالضغط على كلمة “التالي”.
- يجب التأكد من أن كل البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة حتى لا تحدث أي مشاكل عند التسجيل أو الحصول على الدعم.
- ثم قم بإدخال عنوانك الحالي والذي يتمثل أيضًا في كل من “المنطقة – المدينة – البريد – الشارع – الحي”.
- إدخال البيانات الخاصة بك لتواصل الجهات المسؤولة بك في حالة حدوث أي مشكلة.
- وتتمثل البيانات في ” رقم الهاتف المحمول – رقم الهاتف الأرضي – رقم آخر محمول – عنوان البريد الإلكتروني” ثم الضغط على زر “التالي”.
- تسجيل رقم حسابك البنكي الشخصي وراتبك الشهري الذي تحصل عليه.
- الموافقة على كل الشروط الخاصة بالموقع والخدمة ثم قم بالضغط على “التالي”.
- كتابة كلمة السر المؤقتة التي تم إرسالها إلى هاتفك المحمول كي تتمكن من استكمال التسجيل.
- قم بالإجابة على المسألة التي ظهرت أمامك ثم قم بالضغط على كلمة “تأكيد”.
- يقوم النظام المسؤول عن التسجيل بإرسال رسالة نصية SMS على هاتفك المحمول تؤكد نجاح عملية تحديث البيانات .