الاتحاد الأوروبى يلزم شركات التكنولوجيا بملاحقة الانتهاك الجنسى للأطفال

جدة - نرمين السيد - كشفت مسؤولة كبيرة فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد، عن توجهات التكتل لإصدار تشريع خلال الأشهر المقبلة، لإلزام شركات التكنولوجيا ببذل المزيد من التصدى للانتهاك الجنسى للأطفال، وتعزيز الترتيبات الطوعية الحالية.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبى، إيلفا جوهانسون، إن شركات تقديم خدمات الإنترنت وشركات التواصل الاجتماعى أبلغت عن 22 مليون جريمة تتعلق بالاعتداء الجنسى على الأطفال فى عام 2020، ارتفاعا من 17 مليونا فى 2019.

وفى تصريحاتها لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، أوضحت جوهانسون أن هذا لا يمثل سوى جزء بسيط من العدد الحقيقى، مضيفة: "سأقترح تشريعًا فى الأشهر المقبلة يلزم الشركات بالكشف عن الاعتداء الجنسى على الأطفال والإبلاغ عنه وحذفه".

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبى الحالية، تعتبر متابعة هذه المخالفات أو عدم متابعتها أمرًا اختياريًا لشبكات التواصل الاجتماعى وخدمات البريد والتراسل، مثل: "فيسبوك، وجوجل".

وشددت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبى، جوهانسون، على أهمية تعزيز مكافحة انتهاك القصر، وأن هناك حاجة إلى وجود مركز أوروبى متخصص لتعزيز منع تلك الانتهاكات، وفرض تطبيق القانون، ودعم الضحايا.