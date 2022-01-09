المرصد: 20 غارة روسية تستهدف بادية الرصافة فى سوريا

جدة - نرمين السيد - أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن طائرات حربية روسية نفذت أكثر من 20 غارة على مواقع فى بادية الرصافة ضمن المناطق الإدارية لمحافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.





وحسبما ذكر المرصد، يرتفع بذلك عدد الغارات التى نفذتها المقاتلات الروسية فى البادية السورية منذ مطلع شهر يناير الجارى، إلى أكثر من 145 غارة. ورصد نشطاء المرصد السورى لحقوق الإنسان، أمس السبت، جولة من القصف الجوى الروسى على البادية السورية، حيث شنت المقاتلات الروسية غارات على مواقع ينتشر فيها عناصر تنظيم داعش فى بادية الرصافة ضمن محافظة الرقة، وسط معلومات عن خسائر بشرية. كما شنت المقاتلات الروسية غارات على بادية دير الزور الجنوبية، وذلك بالتزامن مع تحليق عدة طائرات استطلاع روسية فى أجواء البادية السورية.

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