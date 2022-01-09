وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية، أمس السبت، إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون لمناقشة ومحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا، لوضع قيود من الجانبين على المناورات العسكرية ونشر الصواريخ فى المنطقة. ومن المقرر بدء جولة المحادثات فى جنيف غدًا الإثنين.
بينما قال المسؤول الأمريكى، إن الولايات المتحدة ليست على استعداد لمناقشة فرض قيود على نشر القوات الأمريكية، أو على وضع هذه القوات فى دول حلف شمال الأطلسى بالمنطقة.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن حذر فى وقت سابق من أن روسيا ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة إذا أقدم نظيره الروسى فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا، إذ كشف مسؤولون أمريكيون، أمس السبت، عن المزيد من التفاصيل حول العقوبات الصارمة الممكن فرضها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تتوعد روسيا بعقوبات قاسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.