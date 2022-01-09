أمريكا تتوعد روسيا بعقوبات قاسية

جدة - نرمين السيد - أبلغ وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مسؤولاً أوروبيًا بأهمية دعم وحدة أراضى أوكرانيا، مؤكدًا أن أى عدوان روسى جديد "سيفضى إلى رد قاس"، حسبما نقل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية، أمس السبت، إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون لمناقشة ومحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا، لوضع قيود من الجانبين على المناورات العسكرية ونشر الصواريخ فى المنطقة. ومن المقرر بدء جولة المحادثات فى جنيف غدًا الإثنين.

بينما قال المسؤول الأمريكى، إن الولايات المتحدة ليست على استعداد لمناقشة فرض قيود على نشر القوات الأمريكية، أو على وضع هذه القوات فى دول حلف شمال الأطلسى بالمنطقة.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن حذر فى وقت سابق من أن روسيا ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة إذا أقدم نظيره الروسى فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا، إذ كشف مسؤولون أمريكيون، أمس السبت، عن المزيد من التفاصيل حول العقوبات الصارمة الممكن فرضها.