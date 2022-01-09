زلزال قوى يضرب بابوا غينيا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد، أن مركز الزلزال وقع بتمام الساعة 12:05 على عمق 19 كيلومترا فى بحر سليمان، على بعد حوالى 200 كيلومتر قبالة شواطئ جزيرة "نيو بريتين".
يذكر أن بابوا-غينيا الجديدة تقع جغرافيًا فوق ما يسمى حزام النار فى المحيط الهادئ الذى يشهد نشاطًا زلزاليًا كثيفًا بسبب الاحتكاك بين الطبقات التكتونية، ففى تموز 2020 تسبب زلزال بقوة 6.9 درجة فى حالة من الرعب فى العاصمة فورت موريسبى.
كما ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة منطقة الهضاب العالية فى البلاد فبراير 2018، ما أدى إلى انهيارات أرضية وتدمير منازل ومقتل 125 شخصًا على الأقل.
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