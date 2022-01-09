كورونا يواصل تفشيه فى الكونجرس الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "ذا هيل" إن النائبين الديمقراطى شون كاستن، والجمهورية يونج كيم، قد أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا، لينضما إلى قائمة من المشرعين الذين أصيبوا بالفيروس.

وبحسب الصحيفة، فإن كاستن وكيم تبين إصابتهم بفيروس كورونا رغم تلقيهم جرعتى اللقاح، وذلك منذ ظهور متحور أوميكرون فى الولايات المتحدة، وهو المتغير الذى أشارت الدراسات الأولية إلى أنه يقاوم التحصين الذى توفره اللقاحات بشكل أكبر من المتحورات السابقة للفيروس.

وكان بران موناهان، كبير أطباء الكونجرس قد حذر فى وقت سابق، من عدد غير مسبوق من الإصابات فى مبنى الكابيتول، تسبب فيها ارتفاع فى حالات الإصابة بين العاملين والنواب غير الحاصلين على اللقاح.