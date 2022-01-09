إسرائيل تدرس السماح للمصابين من الأطقم الطبية بمواصلة العمل

جدة - نرمين السيد - تدرس وزارة الصحة فى دولة الاحتلال الإسرائيلى، حاليًا، إمكانية السماح للأطباء والممرضات بمواصلة العمل، حتى لو تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، طالما أنه لم تظهر عليهم أية أعراض.





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