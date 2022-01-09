روسيا: لسنا متفائلون بعد بالتصريحات الأمريكية قبل انطلاق المحادثات

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، إن توقعات بلاده بشأن المحادثات الروسية - الأمريكية بجنيف واقعية، وأن موسكو ليست متفائلة بعد سماع تصريحات واشنطن وبروكسل الأخيرة.





واعتبر نائب وزير الخارجية الروسى، أن تلك التصريحات تثير الاستياء، مضيفا:"أمامنا مهمة وهى التوصل إلى اتفاق بشكل ديناميكى ودون توقف، دون إعطاء الزملاء فى الولايات المتحدة وحلف الناتو الفرصة لتعطيل كل شيء، والانغماس فى المناقشات التى لا نهاية لها حول نفس الموضوعات التى كانت متراكمة لسنوات وعقود فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا". ومن المقرر أن تجرى روسيا وحلف شمال الأطلسى "الناتو" محادثات يوم 12 يناير فى بروكسل، إضافة إلى المباحثات الروسية الأمريكية حول قضية الضمانات الأمنية والأمن الاستراتيجى فى جنيف غدا الإثنين.

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