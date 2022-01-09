الرئاسة الكازاخية: المنشآت الاستراتيحية فى البلاد تحت حراسة قوات روسية

جدة - نرمين السيد - ويأتى نشر قوات بقيادة روسية من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى بدعوة من الرئيس قاسم جومارت توكاييف، فى وقت تشهد فيه العلاقات بين الشرق والغرب مزيدا من التوتر، فيما تستعد موسكو وواشنطن لمحادثات حول الأزمة الأوكرانية.

وذكر مكتب الرئاسة فى بيان تناول تفاصيل إجتماع للإطلاع على الوضع الأمنى برئاسة توكاييف أنه "تم نقل عدد من المنشآت الإستراتيجية تحت حماية القوات المتحدة لحفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن فى عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.