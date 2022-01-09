انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة السعودية تعلن عن إصابات فيروس كورونا عن يوم السبت 8 يناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حالة من القلق تنتاب المجتمع السعودي بعد زيادة أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا بعد أن واصلت الأعداد قبل أسبوع واحد فقط إلى 40 و 50 حالة الآن وصلت لأكثر من 3000 حالة إصابة بالمملكة العربية السعودية، وقامت وزارة الصحة السعودية حتى تحد من انتشار الفيروس بإتخاذ قرارات عاجلة بشأن العودة للإجراءات الإحترازية من إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي في الأماكن المغلقة والمفتوحة بشكل عام، حتى يتم التقليل من حجم الانتشار السريع للفيروس.

بيان وزارة الصحة السعودية عن حالات يوم السبت 8 يناير

ويظهر من خلال البيان اليومي لحالات كورونا في السعودية وجود 3068 حالة إصابة ليوم الأربعاء يوم السبت 8 يناير، ووصول عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفيات بعد تلقي العلاج 793 حالة فقط بعد التأكد من شفاؤهم تماما، أما حالات الوفاة فسجلت اليوم عدد 2 حالات فقط.

رجوع علامات التباعد بين المصلين بالحرمين الشريفين

وفي سياق متصل وبعد إنتشار حجم الإصابات الكبيرة بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، إتخذت الدولة قرارات عاجلة منها فيما يخص المسجد المكي بمكة المكرمة والمسجد المدني بالمدينة المنورة بعودة علامات التباعد بين المصلين، كما تم إتخاذ قرار بإلغاء قرارا بتكرار العمرة.

مناشدة الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين

وفي سياق متصل تناشد الحكومة السعودية المواطنين والمقيمين بشكل دائم على حد سواء بضرورة إتخاذ الإجراءات الإحترازية في جميع تعاملاتهم اليومية، والتوجه للحصول على اللقاحات المعتمدة التي تساهم إلى حد كبير في تقليل حجم إنتشار الفيروس.

بيان كورونا المملكة العربية السعودية يوم السبت 8 يناير 2022