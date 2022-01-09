LINK رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج القبول الموازي في العراق، يبحث الكثير من الطلاب عن نتائج القبول الموازي في العراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن النتائج الخاصة بالتعليم الموازي سوف يتم رفعها بشكل الكتروني، في الساعات المقبلة.

نتائج القبول الموازي في العراق 2022

قامت وزارة التعليم العالي بالكشف عن الإعلان الخاص بنتائج القبول الموازي في جميع المحافظات العراقية للعام الجامعي 2021- 2022، حيث أكدت الوزارة أنه قد تم قبول ما يقرب من 22 ألف طالبة وطالب منهم 3454 طالب من العام الماضي، كما أوضحت الوزارة أنها سوف تعلن النتائج أون لاين بشكل مبسط للغاية عبر الموقع الخاص بالوزارة، حيث سيكون على الطلاب الحصول على النتائج من خلال كتابة اسمه الرباعي، ورقمك الامتحاني، والجميع يترقب هذه النتائج بفارغ الصبر حيث أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق 2021- 2022 بكل بساطة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي من خلال متصفح الانترنت.

كما يمكنك الدخول ايضُا على موقع بوابة نتائجنا أو الموقع الخاص بوزارة التعليم والبحث العلمي من خلال متصفح الانترنت.

بعد ذلك يمكن للطالب أن يختار الايقونة الخاصة بالاستعلام عن النتائج المرتبطة بالقبول الموازي لعام

يمكنه بعد ذلك أن يبدأ في إدخال اسم الطالب بشكل رباعي في الخانة المخصصة لذلك.

يقوم الطالب بعد ذلك بتحديد الرقم الامتحاني الخاص به داخل الايقونة المخصصة لذلك.

على الطالب أن يكتب محافظته في الخانة المخصصة لكتابة المحافظة.

بعدها يمكنه بكل بساطة أن ينقر على الخانة الخاصة بالدرجات، وسوف تظهر له النتائج بشكل فوري.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

حانت معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية مناسبة للغاية، وتتوافق مع درجاتهم، وهي كما يلي: