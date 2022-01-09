أخبار اليمن : أجواء باردة في أغلب مناطق اليمن ورياح شديدة

أجواء باردة في أغلب مناطق اليمن ورياح شديدةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات، ونشاطاً ملحوظاً للرياح السطحية جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والأجزاء الشمالية من إب والضالع ولحج والمرتفعات الغربية للجوف ومأرب.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات تعز، أبين، شبوة وحضرموت وباردة نسبياً إلى باردة في المناطق الصحراوية.

وأشار إلى احتمال تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الغربية لمحافظات تعز، لحج، إب، غرب صعدة، حجة، المحويت و ريمة.

كما يتوقع المركز نشاطاً ملحوظاً في الرياح السطحية جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن حفاظاً عليها من آثار البرودة الشديدة.

ونبه المركز سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية، والصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطرب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار 4 درجات، عمران : 04.4 ، صنعاء 6:2 ، السدة : 08.6 ، سيئون : 09.3 ، عتق : 10.8.