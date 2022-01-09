موديرنا: لقاح من جرعة واحدة لكورونا والإنفلونزا بهذا الموعد

تعمل "موديرنا" على تطوير لقاح من جرعة واحدة، تعتقد أنه سيكون فعالا ضد كوفيد-19 والإنفلونزا.
وتوقع رئيس شركة الأدوية الأميركية في المملكة المتحدة، داريوس هيوز، أن يكون اللقاح الجديد جاهزا مطلع العام القادم.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هيوز قوله: "اللقاح المركب السنوي سيكون أكثر ملاءمة للمرضى لأنه يتطلب زيارات أقل إلى المنشآت الطبية، كما أنه سيقلل من تكلفة إدارة التطعيمات التي تتحملها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية".
وأضاف هيوز: "التطعيم ضد فيروس كورونا والإنفلونزا قد يكون متاحا بحلول شتاء عام 2023".
وتابع قائلا: "من الرائع أن يحصل المرضى على لقاح يحمي من جميع الأمراض التنفسية مرة واحدة".
وتعمل "موديرنا" أيضا على تطوير لقاح لمواجهة المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، ويتوقع أن تظهر بيانات المرحلة المبكرة عن فعاليته خلال الأسبوعين المقبلين.
وأظهر أحدث إحصاء لرويترز أن أكثر من 301.83 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و828343.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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