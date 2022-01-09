"إيلان جديد".. جثمان طفل "متحلل" على شاطئ جزيرة يونانية

عثرت قوات حرس السواحل على جثمان طفل متحلل على شاطئ جزيرة ناكسوس اليونانية، بعد أسبوعين من تعرض قاربين يقلان مهاجرين لحادث.

وقال حرس السواحل في بيان، إن الطفل الذي يبلغ 3 أعوام تقريبا "كان يضع مصاصة معلقة بسلسلة ومِرْيلة وملابس بنية وحمراء وجورب أزرق عليه خطوط في قدمه اليمنى".

وكان من المقرر نقل جثة الطفل إلى ميناء بيريوس لتشريحها.

وتذكر الواقعة بمأساة الطفل السوري إيلان الكردي، الذي غرق أثناء محاولة أسرته الفرار إلى أوروبا قبل سنوات، ورمت الأمواج جثمانه إلى شاطئ جزيرة تركية.

وعُثر الخميس على 4 جثث أخرى لرجل وامرأة وفتاتين، 3 منها قبالة جزيرة ناكسوس وواحدة قبالة جزيرة باروس المجاورة.

وانتشل خفر السواحل جثث 16 مهاجرا في 24 ديسمبر 2021، وهم 12 رجلا و3 نساء وطفل، وأنقذ 63 شخصا آخر على متن قارب غرق في بحر إيجه قرب جزيرة باروس.

وكان القارب أبحر من ساحل تركيا الغربي باتجاه إيطاليا.

وعثر على 11 جثة بعد غرق قارب على متنه نحو 100 مهاجر، تقطعت بهم السبل في اليوم نفسه على جزيرة شمال جزيرة أنتيكيثيرا.

وأنقذ خفر السواحل 90 شخصا، من بينهم 11 امرأة و27 طفلا.

وفي اليوم السابق، أي في 22 ديسمبر، أدى غرق زورق مطاطي يحمل مهاجرين ولاجئين قبالة جزيرة فوليغاندروس الواقعة أيضا جنوبي اليونان، إلى مقتل 3 على الأقل.

وأُنقذ 13 شخصا على الأقل، من بينهم عراقيون وسوريون ومصريون.

وتقدر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن "أكثر من 2500 شخص ماتوا أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط أو طريق شمال إفريقيا البحري" للوصول إلى أوروبا، بين يناير ونوفمبر 2021".