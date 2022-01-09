موسكو: لن نقدم أى تنازلات فى القمة مع أمريكا بشأن أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، قد أعلن إن توقعات بلاده بشأن المحادثات الروسية - الأمريكية بجنيف واقعية، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن موسكو ليست متفائلة بعد سماع تصريحات واشنطن وبروكسل الأخيرة.

ومن المقرر أن تجرى روسيا وحلف شمال الأطلسى "الناتو" محادثات يوم 12 يناير فى بروكسل، إضافة إلى المباحثات الروسية الأمريكية حول قضية الضمانات الأمنية والأمن الاستراتيجى فى جنيف غدا الإثنين.