جدة - نرمين السيد - وكان نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، قد أعلن إن توقعات بلاده بشأن المحادثات الروسية - الأمريكية بجنيف واقعية، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن موسكو ليست متفائلة بعد سماع تصريحات واشنطن وبروكسل الأخيرة.
ومن المقرر أن تجرى روسيا وحلف شمال الأطلسى "الناتو" محادثات يوم 12 يناير فى بروكسل، إضافة إلى المباحثات الروسية الأمريكية حول قضية الضمانات الأمنية والأمن الاستراتيجى فى جنيف غدا الإثنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: لن نقدم أى تنازلات فى القمة مع أمريكا بشأن أزمة أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.