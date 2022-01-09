الاتحاد الأوروبى يدعو إلى خفض التصعيد فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وأعرب الاتحاد فى بيان نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى عبر موقعها الرسمى- عن قلقه إزاء أعمال العنف التى اندلعت فى أعقاب الاحتجاجات السلمية فى كازاخستان التى تعد شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبى، مضيفا: "كما أننا نأسف بشدة للخسائر فى الأرواح وندين بشدة أعمال العنف، وفى هذا، نجدد أهمية منع المزيد من التصعيد وتجنب أى تحريض على العنف أو استغلال الاضطرابات لأغراض أخرى".

وأشار الاتحاد الأوروبى إلى استعداده لتقديم المساعدة من أجل حل سلمى للأزمة، مؤكدا ضرورة أن يحترم "الداعمون الخارجيون" سيادة واستقلال كازاخستان وكذلك الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.

وحث السلطات الكازاخية على الوفاء بالتزاماتها فى هذا الوقت الصعب، بما فى ذلك احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها، لا سيما حرية التجمع وحرية التعبير ووسائل الإعلام.

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن فى عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

وانطلقت الاحتجاجات فى المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد فى أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى فى البلاد.