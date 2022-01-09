خلال 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 159 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الأحد، بارتفاع تراكمى الوفيات إلى 483 ألفا و790 شخصا بعد وفاة 327 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أن 40 ألفا و863 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 34 مليونا و453 ألفا و603 أشخاص.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند 590 ألفا و611 حالة.
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