رابط سريع لاستظهار نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني التكميلي بالرقم الامتحاني من وزارة التربية العراقية

لا تزال عمليات البحث مستمرة في العراق نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني التكميلي وموعد اعلان نتيجة الصف السادس الاعدادي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك لعرض النتيجة برقم الامتحاني بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ومن ثم اعتمادها من قبل السيد وزير التربية والتعليم العراقي على مخلف الدليمي.

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني التكميلي

ومن المقرر طرح نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني التكميلي فور الانتهاء من إعداد نتائج الصف السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي حيث ينتظر اكثر من 483 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات العراق الحصول على نتائجهم و بيان النجاح بعد اعتماد النتيجة وطرحها من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع ناجح برقم الامتحاني في مؤتمر السيد وزير التربية والتعليم العراقي علي مخلف الدليمي ابنائه الطلاب واولياء الامور لان الامتحانات هذا العام كانت في ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وفرض تدبير احترازي وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي لم تشهدها العراق من قبل و ايضا انقطاع التيارات الكهربائيه في مختلف انحاء جمهورية العراق كل ذلك بالتأكيد سيكون له الاعتبار في تصحيح الامتحانات.

ويمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتائج السادس اعدادي الدور الثاني التكميلي لهذا العام عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية في مختلف المحافظات في كل من محافظات الكرخ والرصافة وديالى وكركوك والبصرة والنجف والسليمانية وبابل وبغداد وجميع المحافظات العراقية من خلال عدد من الخطوات البسطية نستعرضها في هذا التقرير.

ظهور نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2021 التكميلي

أعلنت وزارة التربية العراقية ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثاني 2021 التكميلي بالرقم الامتحاني والدرجات رسميا اليوم بعد اعتمادها من قبل وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي، صباح اليوم الخميس، بنسبة نجاح مرتفعة مقارنة بالعام السابق الذي شهد معدلات نجاح منخفضة. وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي أثرت على الكثير من الطلاب.

متى نتائج السادس الاعدادي 2021

ومن المفترض ان يتم عرض النتيجة في القريب العاجل وذلك وذلك لان شهر أغسطس قد اوشك على الانتهاء و من المفترض ان يتم بدء العام الدراسي في منتصف شهر سبتمبر المقبل ولم يتبقى عليه سوى أيام. ولكي يتمكن كل طالب من تحديد موقفه من العام الجديد يتم بث النتيجة خلال ساعات قليلة.

استظهار نتائج السادس الإعدادي 2021 الدور الأول

و الحصول على رابط استظهار نتائج السادس الإعدادي 2021 الدور الأول فور ظهورها عبر المواقع الالكترونية سوف يتيح لكم بعضا من الخطوات الهامة التي يجب على المستعلم اتباعها لكى يحصل على النتيجة بشكل سريع وهي تتلخص فى الاتى.

الخطوة الأولى يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

الثانية يضغط على خدمات الطلاب ومنها يقوم باختيار نتائج السادس الإعدادي 2021 الدور الأول.

الثالثة يقوم بتحديد المرحلة التعليمية والصف.

الرابعة يقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب.

الخامسة يقوم بالضغط على كلمة استعلام عن النتائج.

وبذلك يكون نجح الطالب في الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادي 2021 في العراق من خلال الموقع الإلكتروني بكل سهولة.