تردد قناة الجزائرية الاولى على النايل سات programme national 2022 الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا الكاميرون

تردد قناة الجزائرية الاولى، نتابع معكم تردد قناة الجزائرية الأولى على النايل سات، أو كما تسمى قناة الجزائرية الأرضية، حيث زاد البحث عنها من قبل الجميع في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة عشاق كرة القدم، حيث ستبدأ بطولة كأس الأمم الافريقية ويبحث الجميع عن القنوات الناقلة لها، وستنقل قناة الجزائرية الأولى بطولة كأس أمم افريقيا 2022 المقامة في الكاميرون، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين على ترددها وكيفية تنزيلها في هذا المقال، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022

وقد تابعنا معكم أعزائنا المتابعين العديد من الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا بالفعل، حيث انتشرت العديد من الأخبار الغير صحيحة بخصوص القنوات الناقلة لمباريات كاس امم افريقيا، والتي منها قناة النبأ الليبية وقناة تيلي تشاد، والتي لم يصدر أي تصريح منهما بنقل البطولة على شاشاتهما، وهذا كان من ضمن الإشاعات المنتشرة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وستنقل البطولة العديد من القنوات وهي:

قناة الجزائرية الاولى

وقد أعلنت القناة الجزائرية الأولى أو قناة الجزائرية الأرضية عن بطولة كأس امم افريقيا 2022 على شاشاتها بالفعل، وستنقل المباراة الافتتاحية للبطولة بين الكاميرون وبوركينا فاسو بشكل رسمي والعديد من المبارايات الأخرى والتي منها مباريات منتخب الجزائر.

تردد قناة الجزائرية الأولى على النايل سات

وسنتعرف معكم على التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي النايل سات، وهو كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة تنزيل القناة على الريسيفر

ويمكنك تنزيل القناة بكل سهولة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات المبسطة التالية: