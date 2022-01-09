تردد قناة بي إن سبورت ماكس الأولى – الثانية beIN Sports HD 1-2 Max على نايل سات وعرب سات

تردد قناة بي إن سبورت ماكس الرياضية القطرية الأولى والثانية (beIN Sports HD 1-2 Max) وتردد قنوات النبأ الليبية – تلي تشاد – الجزائرية الأولى وغيرها من القنوات الأفريقية والأوروبية على النايل سات وعرب سات والهوت بيرد الأوروبي، وهي أهم القنوات الناقلة بطولة كأس الأمم الأفريقية بداية من حفل الافتتاح وحتى المباراة النهاية لبطولة كأس أمم أفريقيا في النسخة 2022، ومع بداية انطلاق البطولة الأفريقية الشهيرة نجد تعاظم في عمليات البحث عن ترددات القنوات المفتوحة المجانية والمشفرة الناقلة لفاعليات وأحداث ومباريات البطولة، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنستعرض معكم تردد قناة بين ماكس الأولى beIN Sports HD 1 Max، وكذلك بي إن سبورت ماكس الرياضية الثانية beIN Sports HD 2 Max.

القنوات الناقلة مجانا مباريات اليوم من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 ( المفتوحة المجانية)

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat مدار نايل سات 12604 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11585 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11623 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

تردد قناة بي إن سبورت ماكس الأولى – الثانية beIN Sports HD 1-2 Max على نايل سات وعرب ساتترددات قناة بي إن سبورت ماكس الثانية beIN Sports HD 2 Max

ومن الجدير بالذكر أن قنوات شبكة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية ستقوم بنقل وإذاعة حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا بصورة مجانية، ولكنها أعلنت حسب مصدر مسئول بإدارة شبكة قنوات بين سبورت أنها ستقوم بتشفير نقل مباريات البطولة بدأ من مباراة الافتتاح التي ستجمع بين الدولة المضيفة “الكاميرون” ضد بوركينا فاسو، وسيستمر تشفير إذاعة مباريات البطولة حتى المباراة النهائية.

النبأ الليبية: النايل سات – تردد 11096 – استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.

النايل سات – تردد 11096 – استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500. الجزائرية الأولى: نايلسات – تردد 11680 – استقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ ( 5/6 ).

نايلسات – تردد 11680 – استقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ ( 5/6 ). تيلي تشاد: النايل سات – تردد 12015- استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.

النايل سات – تردد 12015- استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500. فوكس سبورت: النايل سات – تردد 12284- استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.

النايل سات – تردد 12284- استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500. آرينا سبورت: هوتبيرد – تردد 11595- استقطاب عمودي – معدل ترميز 27500 – تصحيح الخطأ 6/5.

هوتبيرد – تردد 11595- استقطاب عمودي – معدل ترميز 27500 – تصحيح الخطأ 6/5. يورو سبورت: هوت بيرد – تردد 11090 – استقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 – تصحيح 3/4 – تشفير ارديتو 2.

هوت بيرد – تردد 11090 – استقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 – تصحيح 3/4 – تشفير ارديتو 2. RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E – تردد 11900- استقطاب H – معدل ترميز 27500.

يوتلسات 9E – تردد 11900- استقطاب H – معدل ترميز 27500. RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E – تردد 11996- استقطاب H – ترميز 27500.

ترددات القنوات المجانية المفتوحة والمشفرة الناقلة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم جميع القنوات الناقلة مجانا بطولة كأس أمم أفريقيا، وكذلك قنوات بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية المشفرتين، أما عن موعد مباريات البطولة مباريات البطولة فتبدأ اليوم في تمام الساعة السادية بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المُكرمة مباراة الافتتاح والتي تجمع بين الكاميرون وبوركينا فاسو، تليها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية مباراة أثيوبيا ضد جز الرأس الأخضر.