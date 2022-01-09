انفجار عبوة ناسفة فى بغداد.. وأنباء عن إصابات

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام، فأن "العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور رتل دعم تابع للتحالف الدولى بمنطقة المشاهدة فى الطارمية قرب محطة وقود المكارم"، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر عن وجود إصابات.



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