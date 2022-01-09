جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ فى تصريحات لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، "سنعلن خلال ساعات السيطرة الكاملة على محافظة شبوة، وأن عملياتنا العسكرية لن تتوقف وستنتقل إلى مناطق أخرى"، مطالبا الحكومة اليمنية بدعم التنمية فى المحافظة.
وكانت ألوية العمالقة، بدعم قوات الشرعية ومن طيران تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد بدأت اليوم بشن هجوم من 3 محاور فى مديرية عين شبوة. وسجلت الساعات الأخيرة فى محافظة شبوة اليمنية تقدماً كبيراً للجيش اليمنى وألوية العمالقة، مع تحرير مديرية "بيحان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول يمنى: دعم التحالف العربى كان الركيزة الأساسية فى تحرير شبوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.