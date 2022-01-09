مسؤول يمنى: دعم التحالف العربى كان الركيزة الأساسية فى تحرير شبوة

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ فى تصريحات لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، "سنعلن خلال ساعات السيطرة الكاملة على محافظة شبوة، وأن عملياتنا العسكرية لن تتوقف وستنتقل إلى مناطق أخرى"، مطالبا الحكومة اليمنية بدعم التنمية فى المحافظة.

وكانت ألوية العمالقة، بدعم قوات الشرعية ومن طيران تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد بدأت اليوم بشن هجوم من 3 محاور فى مديرية عين شبوة. وسجلت الساعات الأخيرة فى محافظة شبوة اليمنية تقدماً كبيراً للجيش اليمنى وألوية العمالقة، مع تحرير مديرية "بيحان".