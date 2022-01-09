رئيس الأركان اليمنى: دمرنا 80% من قدرات جماعة الحوثى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس أركان الجيش اليمنى الفريق صغير بن عزيز، أن الجيش دمر 80% من قدرات جماعة الحوثى، مشيرا إلى أن القوات أحرزت تقدما كبيرا فى الجبهة الجنوبية لـ مأرب باتجاه الجوبة وملعا والفليحة.





وقال بن عزيز فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" اليوم الأحد، إن هناك تنسيقا مع التحالف العربى لدعم اليمن لحسم المعركة المقبلة، مضيفا أن استراتيجية الجيش ترتكز على التدمير الكلى لقدرات جماعة الحوثى قبل حسم المعركة والسيطرة على الأرض. وكان العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم التحالف العربى فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية كشف - أمس السبت - أن عملية قرصنة الحوثيين للسفينة "روابى" تعد انتهاكا للملاحة الدولية والقانون الدولى الإنسانى، مستعرضا صورا لحمولة السفينة وخط سيرها فى المياه الدولية، حيث أشار إلى أنها كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير فى جزيرة سقطرى.

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