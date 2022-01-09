وزير الدفاع الألمانى يصل العراق فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان لوزارة الدفاع العراقية إن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، وصلت إلى مبنى وزارة الدفاع فى زيارة رسمية"، لافتًا إلى أن "الزيارة تهدف للتباحث فى العلاقات الثنائية بين البلدين". وتأتى زيارة الوزيرة الألمانية فى غضون الاحتفالات العراقية بذكرى تأسيس الجيش العراقى، وقرب انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان المنتخب.

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