تقييد حركة الجنود الأمريكيين فى المنشآت العسكرية فى اليابان

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إن حكومتى اليابان والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على تقييد حركة أفراد الجيش الأمريكى وخروجهم من المنشآت العسكرية فى اليابان.





ودعت الحكومة اليابانية إلى تبنى إجراءات أكثر صرامة لمنع تفشى فيروس كورونا، لتهدئة مخاوف السكان بشأن ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس التاجى فى المنشآت الأمريكية فى اليابان. وفى تصريحات لهيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الأحد، قال كيشيدا، إنه قلق للغاية بشأن تفشى الفيروس داخل المنشآت العسكرية الأمريكية وحولها، مؤكدًا موافقة أمريكا من حيث المبدأ على تقييد الخروج غير الضرورى للأفراد العسكريين من المنشآت. وأشار رئيس الوزراء اليابانى، إلى أنه أصدر تعليماته للوزراء المعنيين لتشكيل لجنة مشتركة من المسؤولين بوزارتى الخارجية والدفاع فى طوكيو وواشنطن، لمناقشة الأمور المتعلقة بالصحة والنظافة. وبحسب التقارير اليابانية، أعلنت مصادر حكومية أن الجيش الأمريكى سيبدأ تنفيذ مسألة تقييد الخروج غير الضرورى لأفراده ابتداء من يوم غد الإثنين، حيث يعتزم فرض ارتداء الكمامات بشكل إجبارى داخل القواعد الأمريكية.

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