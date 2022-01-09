رقم حساب المواطن المجاني للشكاوي وتقديم الاعتراض على قيمة الدعم

رقم حساب المواطن المجاني للشكاوي، والاعتراض على قيم مبلغ الدعم، حيث يمكن كل مواطن سعودي تقديم اعتراض حساب المواطن من خلال التواصل على البرنامج . هذا الموضوع من بين الأمور الهامة التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهذا تزامنا مع اقتراب موعد صرف حساب المواطن الذي يتم إيداعه في حسابات المستفيدين في تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي. ورقم حساب المواطن المجاني هو الوسيلة التي تمكن المواطنين المقيمين في المملكة للاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف البرنامج. وقد وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في خدمة العملاء لتسهيل الأمور عليهم. من أجل طرح استفساراتهم التي تتعلق بموعد صرف حساب المواطن وغيرها. وسنتحدث في مقالنا هذا عن رقم حساب المواطن المجاني للشكاوي وتقديم الاعتراض، تابعوا معنا التفاصيل.

رقم حساب المواطن المجاني للشكاوي

تجدر الإشارة إلى أنّ رقم حساب المواطن الجديد هو رقم خاص بخدمة تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية منذ سنوات. وهو عبارة عن برنامج إعانة مادية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية. ويمكن للعملاء الاتصال على الرقم الموحد(19912) يستقبل المكالمات من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحاً إلى العاشرة مساءً.

علاوة على ذلك، فإنّ رقم حساب المواطن المجاني للشكاوي يوفّر لكل المواطنين السعوديين المستفيدين فرصة التواصل مع القائمين على البرنامج. وهذا من أجل تقديم كل الشكاوي والاستفسارات المتعلقة بالبرنامج، فمنهم من يرغب في معرفة موعد نزول حساب المواطن، ومنهم من لم يعثر على راتبه في حسابه، وسنذكر لكم طرق التواصل التي وضعها البرنامج في خدمة المستفيدين وهي كما يلي:

من اجل تقديم شكوى والاستفسار عن الدعم يجب الاتصال على رقم حساب المواطن 19912. وهو مفتوح للاستقبال من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

أيضا هناك خدمة صوتك مسموع حساب المواطن.

الموقع الإلكتروني لحساب المواطن عبر الرابط التالي: portal.ca.gov.sa.

خدمة عملاء تويتر شكاوي حساب المواطن من خلال: Citizen_care.

تقديم طلب اعتراض حساب المواطن 1443

جل الباحثين عن رقم حساب المواطن المجاني للشكاوي يستفسرون أيضا عن رابط تقديم اعتراض حساب المواطن السعودية، إذ يمكن لكل مستخدم تقديم اعتراضه على دفعة مالية من برنامج حساب المواطن، كما يمكن الاعتراض من خلال الاتصال بالرقم المفتوح طوال أيام العمل من الثامنة للعاشرة، أما تقديم اعتراض في حساب المواطن من خلال الموقع فهي كما يلي:

أولا: الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن

ثانيا: يدرج رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور بالإضافة إلى رمز التحقق.

يختار من الصفحة الرئيسية “الدفعات المالية”.

بمحاذاة الدفعة يجد المواطن خيار تقديم اعتراض ، ويجب أن ينقر عليه.

سيصل طلب الاعتراض الذي قدمه المواطن إلى نظام حساب المواطن، وستتم دراسته من طرف الجهة المعنية.

تجدر الإشارة إلى أنّ برنامج حساب المواطن السعودي قد أعلن من خلال حسابه في “تويتر” عن وصول معظم مبالغ الدفعات التي تم صرفها في حسابات المواطنين المستفيدين خلال الـ 43 دفعة الماضية بقيمة تقدر بحوالي 95.7 مليار ريال سعودي، و734 مليون ريال بالنسبة لمبالغ الأثر الرجعي، وتم إيقاف التسجيل فيه من قبل بشكل مؤقت من أجل تحسين آلية العمل فيه.

حل مشكلة الدفعة مرفوضة

إنّ جلّ الباحثين عن رقم حساب المواطن المجاني يواجهون مشكلة رفض الدفعة الخاص بهم، ويحدث هذا في حال تمّ تحويل المبلغ للمعني لكن لم يودع ولكن لم يودع في حسابه البنكي، ولحل هذه المشكلة يجب على المستفيد أن يقوم بمراجعة البنك المنتمي به، وبعد أن يقوم بحل المشكلة يتعين عليه أن يدخل إلى حسابه من خلال الموقع الالكتروني ويضغط على حالة الاستحقاق، ثم ينقر على تأكيد الحساب البنكي.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع هام يشغل أذهان العديد من المواطنين السعوديين. وهو رقم حساب المواطن المجاني للشكاوي. ويمكن لكل المستفيدين أن يقوموا بالاتصال عليه من أجل تقديم استفساراتهم بخصوص موعد صرف حساب المواطن. أو تقديم اعتراضاتهم، وهذه الخدمة سهلت عليهم الأمور.