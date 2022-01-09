هل تعود الدراسة حضوريا بعد إجازة نصف العام؟.. “الصحة” تجيب

بدأت إجازة نصف العام للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الموافق 6 يناير الجاري، فيما أعلن الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، عودة الطلاب حضوريًّا إلى المدارس بعد انتهاء الإجازة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار العملية التعليمية في المملكة وسط التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحسم متحدث وزارة الصحة في تصريحات تلفزيونية، قرار عودة الطلاب إلى الدراسة حضوريا بعد انتهاء إجازة نصف العام التي بدأت يوم الخميس الماضي، مؤكدًا أن الوضع التعليمي والصحي في المملكة آمن.

وأوضح أن المملكة مرت بمراحل في بداية الأزمة، ومرت بمراحل إعطاء اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وبدأت في ممارسة الأنشطة والحياة الطبيعية منذ فترة مع التشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدًا أن الوزارة سعيدة جدًّا بعود الطلاب إلى الدراسة من جديد.

وأكد أن العودة للدراسة خضعت للتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم والعديد من الجهات الرسمية في المملكة، لتأمين الطلاب والطالبات وحمايتهم، مشيرًا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس، لتكون العودة آمنة على جميع المستويات.

وأشار إلى أن الخبراء في المملكة العربية السعودية المختصين في المجال الطبي يؤكدون أهمية عودة الطلاب للدراسة مجددًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد مراقبة جميع المراحل، والتأكد من أن العودة لا تمثل أي خطورة على الطلاب.

هل تعود الدراسة حضوريا بعد إجازة نصف العام؟مدة إجازة نصف العام الدراسي في السعودية 1443

وأعلنت وزارة التعليم في السعودية، عن مدة إجازة نصف العام الدراسي 1443هـ، والتي تصل إلى 10 أيام، على النحو التالي:

تبدأ الإجازة من يوم الخميس 6 يناير 2022م، الموافق 3 جمادى الآخر 1443هــ.

وتأتي بعد الانتهاء من نصف الفصل الدراسي الثاني.

تستمر هذه الإجازة حتى يوم الأحد 16 يناير لعام 2022م الموافق 13 جمادى الآخرة 1443 هــ.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي في السعودية 1443

وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية، موعد إجازة نهاية العام الدراسي 1443هـ، وذلك ضمن الجدول الذي كشفت عنه في بداية العام، إذ من المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام في جميع مدارس المملكة يوم الخميس الأول من ذي الحجّة 1443 هــ، الموافق 30 يونيو 2022م، وتعد هذه الإجازة هي الأخيرة في التقويم الدراسي الذي أعلنته الوزارة، لتسير عليه جميع المدارس في المملكة.

تحديث عاجل

قررت وزارة التعليم والصحة في السعودية عن استئناف الدراسة في المملكة حضورياً لجميع الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بداية من يوم 23 يناير القادم 2022.