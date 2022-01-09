تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد نايل سات عربسات في السوبر الأسباني

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد على نايل سات استرا هوت بيرد في السوبر الأسباني والأقمار الصناعية الأخرى، هو ما يبحث عنه الكثير من محبي وعشاق كرة القدم الأسبانية ومتابعي الفريقين، حيث تقام مباراة السوبر الأسباني 2022 في المملكة العربية السعودية في نسختها الحالية، ولعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة القنوات المشفرة يريدون الوصول إلى تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد السوبر الأسباني على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار وذلك من أجل استقبال تلك الترددات وإضافة هذه القنوات عبر الجهاز الريسيفر الخاص بهم والاستمتاع بمجريات مباراة السوبر الأسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد على نايل سات استرا هوت بيرد في نصف نهائي السوبر الأسباني ، هي محض اهتمام وبحث الكثير من عشاق ومحبي الفريقين، ويستقبل ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض مباراة السوبر السعودي النسخة الحالي والتي ستقام بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، وسنعمل جاهدين الآن من خلال هذه المقال على رصد وتقديم تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس السوبر الأسباني 2022.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي السوبر الأسباني يوم الأربعاء الموافق 12-1-2022 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وليبيا وفلسطين ، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب، بينما سيكون موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي السوبر الأسباني في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة للسوبر الأسباني برشلونة وريال مدريد

وقبل أن نتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الأسباني على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى، فقد أعلنت وزارة الرياضة السعودية إتاحة حجز وشراء تذاكر السوبر الأسباني ، كما أوضحت وزارة الرياضة السعودية أسعار تذاكر مباراة السوبر الأسباني بين برشلونة وريال مدريد والتي سنتعرف عليها أدناه.

أسعار تذاكر السوبر الأسباني الدرجة الموحدة خلف المرميين ب 39 ريال سعودي.

أسعار تذاكر الدرجة الموحدة الواجهة ب 79 ريال سعودي

أسعار تذاكر السوبر الأسباني الدرجة الممتازة 300 ريال سعودي.

أسعار الدرجة الفضية 1500 ريال سعودي.

أسعار الدرجة الذهبية 2500 ريال سعودي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد السوبر الأسباني

أما فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في السوبر الأسباني، فقد أعلنت شبكة قنوات SSC المجانية الرياضية أنها ستكون ضمن القنوات المجانية المفتوحة التي تذيع مباراة السوبر الأسباني بين ريال مدريد وبرشلونة وإليكم تردد قناة SSC المجانية على نايل سات عربسات.

تردد قناة SSC عربسات تردد قناة SSC نايل سات تردد: 12418 تردد: 12523 استقطاب: أفقي استقطاب: عمودي ترميز: 27500 ترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 4/3 تصحيح الخطأ: 5/6

وبهذا القدر نكون قد انتهينا من تقديم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كاس السوبر الأسباني ، كما تعرفنا سوياً على أسعار تذاكر مباراة السوبر الأسباني والتي ستقام على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، هذا وسوف نوفر لكم رابط حجز وشراء تذاكر مباراة السوبر الأسباني برشلونة وريال مدريد عبر موقع هلا يلا halayalla ، وذلك من خلال تقارير متتالية سنوفرها لكم على موقعنا.