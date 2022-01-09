القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 مجاناً نايل سات ومواعيد المباريات

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 المقامة ف يالكاميرون بمشاركة 24 منتخب إفريقي في نظام جديد يطبق للمرة الثانية فقط في البطولة، بعد أن كان يشارك بها قبل ذلك 16 منتخب فقط في مرحلة المجموعات، تم زيادتها في النسخة الماضية التي أقُيمت في مصر إلى 24 منتخب يتباروا فيما بينهم على تحقيق لقب البطولة الذي يحمله رفاق رياض محرز في المنتخب الجزائري، بعدما تفوقوا وقتها على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون مقابل، ليحققوا لقب البطولة الثاني لهم تاريخياً على الأراضي المصرية، وسيتواجد العديد من القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 مجاناً عبر النايل سات، والعديد من الأقمار الصناعية الأخرى التي سيتم نقل البطولة على قنواتها بشكل مفتوح.

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق النقل الحصرية لبطولة كأس أفريقيا 2022 من مرحلة المجموعات، حالها كحال العديد من البطولات الهامة للأندية والمنتخبات في إفريقيا، وآسيا، حيث إن شبكة القنوات القطرية العملاقة هي الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية من مرحلة المجموعات، وقد خصصت الشبكة قنوات بي إن ماكس المشفرة على نايل سات وسهيل سات لنقل فاعليات البطولة بشكل حصري، ولكن حصرية بي إن لن تمنع جماهير الكرة في المغرب والجزائر من متابعة مباريات منتخبات بلادهم بشكل مجاني، بعد حصول الرياضية المغربية على حقوق نقل مباريات المنتخب المغربي مجاناً، ونفس الحال للجزائرية الأرضية التي حصلت على حقق نقل مباريات الجزائر، ومباريات الافتتاح، الدور قبل النهائي، والمباراة النهائية، كما حصلت أون تايم سبورت على حقوق نقل مباريات مصر أرضياً داخل مصر.

قناة الجزائرية الأرضية: التردد 11680، الاستقطاب عمودي، الترميز27500، القمر الصناعي نايل سات.

قناة الرياضية المغربية: التردد 11476، الاستقطاب عمودي، الترميز27500، القمر الصناعي نايل سات.

قناة تلي تشاد: التردد 12054، الاستقطاب عمودي، الترميز27500، القمر الصناعي نايل سات.

قناة TVT توجو: التردد 40394، الاستقطاب R، الترميز02222، القمر الصناعي Eutelsat.

قناة أون تايم سبورت : التردد الأرضي فقط داخل مصر.

قناة Ortm مالي: التردد 12339، الاستقطاب عمودي، الترميز27500، القمر الصناعي نايل سات.

قناة RTI 1 كوت ديفوار: التردد 11996، الاستقطاب أفقي، الترميز27500، القمر الصناعي عرب سات بدر.

الكاميرون – بوركينا فاسو: 6:00 توقيت مصر- السودان- ليبيا، 5:00 توقيت الجزائر- تونس- المغرب، 7:00 توقيت مكة.

الرأس الأخضر- إثيوبيا: 9:00 توقيت مصر- السودان- ليبيا، 8:00 توقيت الجزائر- تونس- المغرب، 10:00 توقيت مكة.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 مجاناًمباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2022