قنبلة السيارات في السعودية تويوتا كورولا كروس Corolla Cross 2022 بمواصفات هائلة

سيارة تويوتا كورولا كروس هي تعتبر من السيارات المميزة وهي تتواجد منذ التسعينيات تقوم بالكثير من الأشياء بشكل جيد على سبيل المثال، لديها سعة جلوس كبيرة لفئتها ومنطقة تمرير كبيرة، ونظام عرض المعلومات الخاص بها سهل الاستخدام هذه السيارة لديها أيضا قيادة سلسة. ومع ذلك، فإن Corolla Cross لديها أدنى تصنيف أداء في فئة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة، تتمتع تويوتا كورولا كروس بقدرة شحن كبيرة وأدوات تحكم سهلة في المعلومات والترفيه، يتواجد لوحة معلومات بسيطة وشاشة عرض معلومات مشتتة للانتباه، يعتبر البلاستيك الداخلي مزيجًا، كما هو معتاد في قطاع وسيط سيارات الدفع الرباعي الصغير، يحتوي الجزء الأمامي والوسط من طاولة غرفة الاجتماعات على بلاستيك يشبه المخيط، بينما تحتوي غالبية المناطق الأخرى على أصناف أكثر متانة، ومع ذلك يتم تجميع كل شيء جيدًا مع وجود فجوات مسننة.

سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

تأتي السيارة متعددة الاستخدامات الصغيرة بشكل قياسي مع مجموعة جيدة من ميزات مساعدة السائق، يأتي مزودًا بفرامل طوارئ أوتوماتيكية ، وأضواء طريق أوتوماتيكية، ونظام تحكم متكيف في السرعة يتضمن المساعدة في التوجيه في وسط الطريق، اللمسة الأخيرة هي إضافة أنظمة تحذير تصم الآذان ودوران العبور الخلفي، يضيف XLE مستشعرات وقوف السيارات في الأمام والخلف ، بالإضافة إلى مكابح الطوارئ التلقائية في الخلف، تشمل التغييرات الرئيسية التي أجرتها تويوتا لعام 2022 إدخال كورولا كروس SUV صغيرة جديدة ، بالإضافة إلى إعادة تصميم كاملة لشاحنتها تندرا كاملة الحجم و GR86 كوبيه الرياضية. في مكان آخر ، يتلقى النطاق تغييرات أكثر تقدمًا بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الخاصة الجديدة ، بما في ذلك إصدار Nightshade noircie من تويوتا.

قد يتطلع سائقو Eastvale إلى تقنية مألوفة من Toyota في Corolla Cross 2022، بالإضافة إلى عناصر التصميم الداخلي الحالية وميزات الراحة.

قد يكون الجزء الداخلي من Corolla Cross مزودًا بفتحة سقف كهربائية بالإضافة إلى تحكم أوتوماتيكي في المناخ ثنائي المنطقة.

المواصفات الداخلية لسيارة تويوتا كورولا كروس 2022

مع جميع مستويات التشطيب بما في ذلك السخان القياسي والتحكم في المناخ للركاب الخلفيين.

تتوفر أيضًا مقاعد مغطاة بـ SofTex، بالإضافة إلى موصل للمقعد بعشرة إعدادات كهربائية، ودعم أسفل الظهر ، ومقاعد أمامية مدفأة. تحقق من بعض الميزات الأخرى المتوفرة في تويوتا كورولا كروس الجديدة أدناه.

شاشة عرض معلومات متعددة مقاس 7 بوصات قياسية

يتوفر شاشة عرض متعددة المعلومات باللمس مقاس 8 بوصات.

يتوفر خيار إعادة الشحن بدون رسوم، نظام الصوت JBL® Premium متاح الآن.

ستحظى أيضًا الموصلات بتقدير المقاعد الخلفية المتكئة 60/40 وهاتشباك الكهربائية القابلة لضبط الارتفاع. ستتوفر Corolla Cross أيضًا مع الملحقات التي توسع قدراتها، مثل معرض على السطح مع قضبان عرضية ودعم النشاط لنقل عناصر مثل الدراجات ومناشف الشاطئ في جميع الفصول.