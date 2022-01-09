رابط نتائج السادس الإعدادي التكميلي الدور الثاني 2021 وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

رابط نتائج السادس الإعدادي التكميلي الدور الثاني 2021، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية العراقية عن صدور النتائج واستخراجها إلكترونياً من خلال ملفات بي دي إف على موقع الوزارة، هذا وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب، حيث يكتسب منها العديد من الخبرات التي تؤهله للدخول للمراحل التعليمية التالية، وخلال الفترة الماضية كان هناك حالة من القلق تسود البيوت العراقية بسبب امتحانات الدور الثاني، والمناداة بإجراء دور ثالث للصف السادس الإعدادي نظراً للظروف التي مر بها العام الدراسي بسبب فيروس كورونا، ونحن من خلال موقعنا المتميز “ثقفني” نستعرض معكم رابط استخراج نتائج السادس الإعدادي العراق بكل سهولة، نظراً لعمليات البحث الكبيرة التي تتم حالياً لمعرفة الرابط الرسمي والمباشر للنتائج.

الدخول على الموقع الإلكتروني “epedu.gov.iq“.

النقر على اعتراض الصف السادس الإعدادي.

تسجيل بيانات الطالب كاملة.

الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2021إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي التكميلي الدور الثاني

خرجت وزارة التربية العراقية منذ قليل لتُعلن عن صدور نتائج الدور الثاني التكميلي للسادس الإعدادي 2021، وذلك لفروع العلمي والأدبي والتطبيقي الذين قاموا بأداء الامتحانات التكميلية لتحسين معدل النجاح، حتي يستفيد الطالب الأقل في الدرجات من هذا الدور التكميلي في رفع درجاته، ونتقدم بخالص التهاني لطلابنا الأعزاء من خلال موقعنا “ثقفني” الذي يتابع أهم الأخبار ليعرضها عليكم أول بأول.

وزارة التربية العراقية

تهتم وزارة التربية العراقية بتحسين مستوي التعليم بالدولة ورفع كفاءة الوسائل المساعدة لتقديم خدماتها، حيث حرصت الوزارة على تفعيل موقعها الإلكتروني لتقديم مختلف الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والعاملين لديها، ومن أهم الخدمات التي يقدمها الموقع عرض نتائج الشهادات وتحميلها بصيغة بي دي إف، كما يتم معرفة أخبار الوزارة من خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك حتي لا يتم إذاعة أخبار كاذبة من مصادر غير رسمية، هذا وتقوم الوزارة بمتابعة سير العملية التعليمية لمختلف المراحل لتكون على قدر كافي من التنافسية مع الدول المجاورة وغيرها، وذلك من خلال تحديث المناهج وتوفير وسائل حديثة للتعلم وعمل دورات تدريبية للمعلمين.