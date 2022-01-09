جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "السومرية نيوز"، قال المصدر العراقى، إن "عبوة ناسفة انفجرت فى منطقة المشاهدة فى الطارمية قرب محطة وقود المكارم، مستهدفة رتلا للدعم اللوجستى". وأضاف المصدر الأمنى، أن "التفجير لم يسبب أضرارًا فى الرتل العسكرى"، إلا أنه "تسبب بأضرار فى سيارة كانت موجودة بالقرب من موقع الحادث، من طراز النترا، ومعه امرأة وطفلين، ما تسبب بإصابتهم بجروح".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة امرأة وطفلين جراء تفجير عبوة ناسفة فى بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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