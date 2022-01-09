وزير خارجية قبرص يعلن استقالته لهذا السبب!

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال كريستودوليديس، إنه "مهتم بانتخابات الرئاسة العام المقبل، لكنه ليس مستعدًا الآن للبت فى الأمر"، موضحا فى بيانه أنه سيعلن موقفه عندما يتخذ قراراه النهائى.
وأوضح كريستودوليديس، أن "استقالته ستصبح سارية يوم 11 يناير الجارى"، مضيفًا أنه "قدم استقالته للرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس منذ أيام، وإنه قبلها قبل يومين".
يذكر أن كريستودوليديس شغل منصب وزير الخارجية فى قبرص منذ مارس 2018، وينظر إليه منذ مدة طويلة باعتباره أحد الطامحين لشغل مقعد الرئاسة، الأمر الذى سبب خلافا داخل حزب التجمع الديمقراطى.
وبحسب الوكالة، فقد وجه أفيروف نيوهيتو، زعيم حزب التجمع الديمقراطى، الذى يسعى للفوز بترشيحه فى السباق الرئاسى نداءً إلى كريستودوليديس، يوم الجمعة الماضى، يطالبه بتوضيح نيته. ومن المقرر أن يبدأ حزب التجمع عملية الترشيح لاختيار من يخوض انتخابات الرئاسة غدًا الإثنين.
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