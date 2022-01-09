عروض لولو هايبر ماركت بالسعودية مستمرة وبقوة. خصومات تصل ل 60٪

لولو هايبر ماركت بالسعودية يعد الأكثر انتشاراً ومبيعاً لكونه يتوفر به كل ما هو ضروري للبيت والأسرة، ويوجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية وأيضاً يوجد له العديد من الفروع في جميع الدول العربية، ويتميز بتفاوت أسعار المنتجات والسلع المتواجده به لتناسب جميع الفئات.

عروض لولو هايبر ماركت في السعودية:

يشمل العرض الأسبوعي داخل لولو هايبر ماركت جميع السلع الضرورية والأساسيىة لكل بيت وأسرة، من سلع غذائية وأجهزة كهربائية وأجهزة ذكية مثل أيفون 13 برو، أيفون 13 برو ماكس، سامسونج جالكسي إس إف إي، سامسونج جالكسي أي 52 إس، سامسونج جالكسي أي 12،تكنو سبارك 6 جو، لينوفو كي 14،هوتر 50 لايت، هواوي واي 6 بي، هواوي واي 5 بي، اتش بي نوت بوك 15، بريف فاسو تابلت 10 بوصة، اكس بوكس سيريس إس وحدة تحكم لاسلكية، الكاتيل تاب 7 بوصة، أيكون ماكينة حلاقة الشعر، أيكون جهاز إزالة الشعر، أيكون كشاف ليد، أيكون سماعة كاريوكي، وسوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل في الأسطر الأتية.

غسالة الصحون توشيبا 6 برامج، لضمان نظافة وتعقيم للصحون 100٪ وطريقة الإستخدام، السعر قبل العرض 1999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1499 ريال سعودي.

غسالة ملابس وايت ويستنج هاوس (أوتوماتيكية بالكامل) 7 كيلو عالية الجودة، العرض لفترة محدودة وفر 499 ريال سعودي من خلال العرض، السعر قبل العرض 1499 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 999 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية 2000 واط، 23 لتر، عالية الجودة وتعتبر الأكثر مبيعاً على الإطلاق وتتميز بسهولة إستخدامها ومضمونة 100٪، لتسهيل الحصول على نظافة المنزل في وقت قليل، السعر قبل العرض 599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 399 ريال سعودي.

فرن ميكرويف سوبر جنرال 42 لتر، السعر قبل العرض 599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 399 ريال سعودي.

خلاط أريتي 430 واط ومعه مفرمة، أحصل على العرض الأن واستمتع ب الخصم حيث يصل ل50٪ و لفترة محدودة، السعر قبل العرض 149 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 69 ريال سعودي.

عجانة سوبر جنرال متعددة الأستخدامات لا يوجد غني عنها بداخل كل مطبخ، 800 واط، السعر قبل العرض 499 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 339 ريال سعودي.

ثلاجة توشيبا تحافظ على الطعام طازج طوال الأسبوع، 411لتر، السعر قبل العرض 3499 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2799 ريال سعودي.

كاوية جافة بلاك أند ديكر، السعر قبل العرض 109 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 69 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت على جميع الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل: