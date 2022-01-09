الدفعة رقم 50 من برنامج حساب المواطن متى يتم صرفها؟

كعادة المستفيدين من برنامج حساب المواطن كل شهر انتظار ميعاد صرف الدفعة الجديدة، وكما هو معتاد صرفها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي فسيتم صرف الدفعة رقم 50 يوم العاشر من يناير من عام 2022م أي غدًا بإذن الله، وكما هو متبع فصرف الدفعات يتم عن طريق الحساب البنكي للمستفيد.

جاءت فكرة إنشاء برنامج حساب المواطن من أجل التخفيف عن كاهل بعض الأسر من بعض الفئات في المجتمع.

وكذلك حماية تلك الفئات من الآثار السلبية التي قد تقع عليهم سواء بشكل غير مباشر أو مباشر نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الجارية.

فبض الإصلاحات الاقتصادية مثل التعديل في أسعار خدمات المياه ومنتجات الطاقة وغيرها، وكذلك فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية من مأكولات ومشروبات قد تكون لها آثار سلبية على أصحاب الدخول المحدودة أو المنخفضة، ولذلك كان البرنامج.

ويعتبر هذا الهدف بمثابة خطوة أولى لما يطمح إليه حساب المواطن بأن يكون برنامج شامل يستطيع عن طريق نفس البوابة أن يضم كل ما يتعلق بإعانات الحكومة وما تقدمه من مساعدات.

يشجع البرنامج أيضًا على انتشار فكرة الترشيد في الاستهلاك خاصةً فيما يتعلق بمنتجات الطاقة واستهلاك المياه.

من أجل تحقيق شكل من أشكال العدالة الاجتماعية وضمان استخدام أمثل لمقدرات الوطن مما يحقق لها الاستدامة لبقائها من أجل الأجيال القادمة وفي نفس الوقت توفير احتياجات المستفيدين عن طريق الدعم النقدي الذي أصبح معتمدًا على مستوى العالم.

وذلك بعد ما ساهم نظام الدعم المتبع سابقًا بشكل غير مقصود في هدر الموارد المائية والطاقة نتيجة لتشجيعه على الإفراط في استخدام تلك الموارد.