اليوم… جدول أسعار البنزين في السعودية شهر يناير Aramco 2022 تعلن تسعيرة بنزين 91 و 95

جدول أسعار البنزين في السعودية شهر يناير Aramco 2022، نعرض لمتابعينا الكرام من المملكة العربية السعودية تسعيرة بنزين 91 و 95 المعلنة من شركة أرامكو السعودية، باعتبارها الشركة المتخصصة في إنتاج النفط ومشتقاتة بالمملكة، في الوقت نفسة هي المسئول الاول عن سعر النفط والذي يخضع لعوامل متعددة، منها ما هو علي المستوي المحلي ومنها ما عو عالمي، وبلا شك فإن تفشي فيروس كورونا المستجد كان لة العديد من التأثيرات علي الأسعار، وبالفعل تأثر سعر البنزين ومشتقاتة في السعودية، ويمكنكم الإطلاع علي السعر فور إعلان شركة Aramco عنه خلال دقائق اليوم، حيث إن الشركة قامت بتغيير نظام الاعتماد الربع سنوي لتسعيرة البنزين ليصبح شهري.

جدول أسعار البنزين في السعودية شهر يناير Aramco 2022

نقدم لكم جدول أسعار البنزين في السعودية شهر يناير Aramco 2022، والذي يتم بشكل شهري تغييره حسب نظام الشركة الجديد، والذي اعتمدتة شركة أرامكو السعودية في نهاية عام 2019، وذلك بعد التاثيرات العالمية التي تعرضت لها كافة الدول، وخاصة علي المستوي الاقتصادي، وباتت التغييرات المستمرة وعدم الاستقرار في الاسعار هي سمة معظم المنتجات، ومن هنا كان قرار الشركة المتخصصة في إنتاج النفط ومشتقاتة بالمملكة إن تعتمد نظام شهري يتوافق مع التغييرات المستمرة، وبعد أن كانت التسعيرة تتغير بمعدل 4 مرات فقط في العام الواحد، اصبحت تتغير بمعدل شهري 12 مرة علي مدار العام.

الان سعر البنزين اليوم في السعودية

وحتي اللحظة الراهن لم يتم التنوية بالأسعار الجديدة للبنزين في السعودية، وتعمل جميع قطاعات الوقود بالأسعار التي نحن علي صدد عرضها لكم عبر موقعنا ثقفني

بنزين 91 2.08 ريال سعودي في اللتر الواحد.

بنزين 95 2.23 ريال سعودي لكل لتر.

جاز 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

كيروسين 0.70 ريال سعودي في اللتر الواحد.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي في اللتر الواحد.

تغييرات سعر البنزين للعام الجديد 2022

وحتي الآن تعتمد شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين ديسمبر 2021، وسوف تعلن بعد قليل سعر البنزين الجديد، والذي يهتم بمعرفتة كافة المستهلكين ومستخدمي البنزين ومشتقاتة حول مدن المملكة العربية السعودية، وسوف نوافيكم بالأسعار الجديدة فور إعلانها من الشركة.