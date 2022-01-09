مواصفات وأسعار السيارة تويوتا لاندكروزر 2022 في السعودية

تعتبر السيارة تويوتا لاندكروزر 2022 من السيارات التي احتلت مكانة مرموقة بين السيارات الرياضية الحديثة، اليابانية الصنع والتي تتميز بالعديد من المزايا التي تجعلك تستمتع بقيادة مثيرة وممتعة، فهي دائماً تحقق مبيعات مرتفعة في الأسواق العالمية والعربية.

أسباب المبيعات المرتفعة للسيارة تويوتا لاندكروزر مفخرة الأرض:

يرجع السبب في ذلك إلى أن قامت الشركة اليابانية بتوفير العديد من المميزات والكماليات الحديثة بداخل السيارة، والإعتمادية والقوة في الأداء وتتوافر قطع الغيار وسهولة صيانتها، وسوف نعرض لكم أهم المعلومات التي تخص السيارة من خلال موقع ثقفني.

تتميز السيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بطول يعد مثالي بالنسبة للسيارات الأخري وهو يصل إلى 5145 مم، وعرضها يصل إلى 1980 مم.

وبالنسبة للارتفاع يصل إلى 1890 مم، مما يجعلها مناسبة للطرق الوعرة والغير ممهدة بشكل مميز.

كما أن تأتي السيارة بطول قاعدة عجلات يصل إلى 2850 مم.

يبلغ وزنها الكلي إلى 3230 كجم وهذا يجعلها أكثر ثبات.

تتميز بمحرك قوي ذو 6 اسطوانات مزود بشاحن توربيني ، وتصل السعة الخاصة به إلى 3500 سي سي.

يولد المحرك قوة حصانية تصل إلى 409 حصان وبالنسبة لعزم الدوران يصل إلى 650 نيوتن لكل متر.

تأتي ايضاً بنظام دفع كلي، كل هذه المميزات بالإضافة إلى توافر بالسيارة جنوط رياضي مميز بقياس 22 بوصة.

تتوافر بها كل مميزات الأمان فهي تأتي بوسائد هوائية تحمي السائق والركاب في حالة الاصطدام.

بالإضافة إلى أحزمة الأمان والستائر الجانبية أيضاً.

يتوافر بها بنظام إنذار من التصادم PCS، ويتوافر نظام مخصص للتوجيه في حالة حدوث حالة طارئة، كما أن يتواجد بها نظام لرؤية النقط العمياء.

مواصفات السيارة تويوتا لاندكروزر 2022:مميزات السلامة والأمان للسيارة تويوتا لاندكروزر 2022:الأنظمة الحديثة المتوفرة بالسيارة:

نظام ABS للفرامل المانعة للانغلاق، ونظام ESP للثبات الإلكتروني، ويوجد بها نظام مخصص لمراقبة ضغط الهواء داخل العجلات.

سعر السيارة في السوق المصري، يبدأ سعر السيارة تويوتا لاندكروزر 2022 في السوق المصري ب 1,200,000 جنيه مصري ويصل سعرها الى 4000,000 جنيه مصري.

سعر السيارة في السوق السعودي، تأتي السيارة تويوتا لاندكروزر 2022 في السوق السعودي بسعر يصل إلى 318 ألف ريال سعودي.

سعر السيارة في الكويت، يصل سعر تويوتا لاندكروزر بالكويت إلى 25 ألف دينار كويتي.

سعر السيارة داخل الإمارات، يصل سعرها إلى 312 ألف درهم إماراتي.

أسعار السيارة تويوتا لاندكروزر 2022 في دول الخليج: