كافة القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية مجاناً دون أشتراك على جميع الأقمار الصناعية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 مجاناً على جميع الأقمار الصناعية من أكثر ما يبحث عنه جميع عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية في كل مكان، حيث يشهد موقع البحث الشهير جوجل الكثير من عمليات البحث عن تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل بطولة إفريقيا مجاناً على النايل سات وغيرها من الأقمار الصناعية الأخري، وخاصة أن البطولة ستنطلق اليوم الأحد الموافق 9 يناير حسب الموعد المحدد لها، على أن تستمر البطولة حتى يوم 6 فبراير القادم، حيث سنقوم بتوفير كافة القنوات المجانية الناقلة لكأس الأمم الإفريقية على جميع الأقمار حتى يتمكن جميع الجماهير من متابعة كافة المباريات مباشرة بكل سهولة ويسر.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022

من المعروف أن مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية قد حصلت على حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر قنواتها المشفرة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا، فقد بدأ الجميع في البحث عن بدائل بي ان سبورت لمتابعة بطولة إفريقيا مجاناً دون تشفير، وقد أعلنت عدد من القنوات المفتوحة عن نقل أحداث البطولة بشكل مجاني دون أي أشتراكات من خلال الأقمار الصناعية الأخري دون النايل سات، وستقوم بتوفير كافة الترددات الخاصة بكل القنوات الناقلة لأحداث بطولة إفريقيا من أجل توفير كافة سبل لجميع متابعينا لمشاهدة مباريات البطولة بكل سهولة ويسر.

بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022

تعد بطولة كأس الأمم الإفريقية من البطولات الهامة بالنسبة للجميع، وتشهد البطولة الكثير من المتابعة الإعلامية والجماهيرية في كافة أرجاء الوطن العربي، وإفريقيا، حيث ستنطلق البطولة مساء اليوم الأحد الموافق 9 يناير 2022 بمواجهة الكاميرون وبوركينا فاسو في افتتاح البطولة ضمن مباريات المجموعة الأولي، ويشارك في بطولة إفريقيا لهذا العام 24 منتخباً عربياً وإفريقيا للتنافس على لقب البطولة الإفريقية الأغلى، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلي 6 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور التالي بالإضافة لأفضل الفرق التي حصلت على المركز الثالث.

القنوات الناقلة لأمم إفريقيا مجاناً على النايل سات

موعد مباريات الجولة الأولي ببطولة إفريقيا بتوقيت السعودية

Arriadia TNT

Eutelsat 21.5°E-11569 H 9500

Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500

ستنقل 25 مباره

Eutelsat 21.5°E-11569 H 9500 Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500 ستنقل 25 مباره IRIB Varzesh HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

IRIB TV 3 HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Intelsat 62°E – 11555 V 30000 IRIB TV 3 HD Iran Intelsat 62°E – 11555 V 30000 قناة مونو MONO tv

10887/v/27500

10887/v/27500 BTV Botswana TV

Intelsat 68°E – 12657 V 4883- FTA

Intelsat 68°E -12635 V 16166 – FTA

Intelsat 68°E – 12657 V 4883- FTA Intelsat 68°E -12635 V 16166 – FTA ORTM 1 Mali

Intelsat 31.5°W – 12340 V 8575 -FTA

ORTM 2 Mali

Intelsat 31.5°W – 12340 V 8575 -FTA

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية مجاناً

وسنقوم بعرض المزيد من القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية عبر المقال شواء المشفرة أو المجانية عبر متابعة مستمرة للمقال لعرض كافة الأخبار الجديدة الخاصة بالبطولة.