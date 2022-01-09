عمليات التحالف توقع مئات القتلى وسط الحوثي في شبوة ومأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الأحد، مصرع المئات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، في عمليات استهداف جرى تنفيذها بكل من محافظتي مأرب وشبوة.
وأكد التحالف العربي، مقتل 290 عنصرا من عناصر ميليشيا الحوثي الموالية لطهران، إثر تنفيذ 39 عملية استهداف بمحافظة شبوة.
في المنحى نفسه، أشار التحالف العربي، إلى تدمير 11 آلية عسكرية ومواقع اتصالات في مأرب، فيما تجاوزت خسائر الميليشيات بالمحافظة 65 عنصرا إرهابيا.
وذكر التحالف العربي أن هذه الخسائر لحقت بعناصر الميليشيا في مأرب، إثر تنفيذ 15 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ويوم السبت الماضي، أعلنت ألوية العمالقة، نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان غربي محافظة شبوة من سيطرة مليشيات الحوثي ودحرها منها، وتكبيد المليشيات خسائر مادية وبشرية فادحة، بعد معارك عنيفة.
وكانت ألوية العمالقة الجنوبية في اليمن، قد بدأت في السادس من يناير الجاري، عملية متكاملة لتحرير مديرية بيحان في محافظة شبوة، من ميليشيات الحوثي.
وجاءت عملية مديرية بيحان لتعزز تقدم قوات ألوية العمالقة في محافظة شبوة، وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف ميليشيات الحوثي.
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