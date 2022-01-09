ألوية العمالقة تدخل مركز مديرية عين آخر معاقل الحوثيين بشبوة

أفاد موفدنا إلى اليمن بأن قوات ألوية العمالقة الجنوبية سيطرت على معسكر كتيبة الدبابات في مديرية عين، وهي آخر معاقل الحوثيين في محافظة شبوة.

وجاءت سيطرة ألوية العمالقة على المعسكر بعد وقت قصير على دخولها مركز مديرية عين في شبوة، على حدود محافظة مأرب.

وكانت ألوية العمالقة بدأت هجومها على المديرية من منطقتي الساق ومجبجب.

ووسط تقدم ألوية العمالقة فجرت ميليشيات الحوثي العبارات والجسور الصغيرة في "عقبة القنذع" الرابطة بين محافظتي شبوة والبيضاء لعرقلة تقدم قوات العمالقة.

ويأتي هذا الهجوم من قبل ألوية العمالقة بعد أن نجحت في تحرير مدينة بيحان، غربي محافظة شبوة إثر تحريرها من ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأظهر مقطع فيديو حصري حصلت عليه "دوت الخليج"، لحظات دخول ألوية العمالقة إلى مدينة بيحان.

وبدا مقاتلو "أولوية العمالقة" في الفيديو وهم يدخلون إلى بيحان، على متن عربات عسكرية، فيما كانوا يلوحون بالأيدي ابتهاجا بالتقدم الذي أحرزوه على الأرض.

ومساء الجمعة، أعلن محافظ شبوة عوض العولقي، تحرير مركز مديرية بيحان التابعة للمحافظة من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقالت مصادر ميدانية لـ"دوت الخليج"، إن قوات ألوية العمالقة الجنوبية سيطرت على مديرية بيحان، الجمعة، وتتجه نحو حدود محافظة البيضاء وسط اليمن.

وكانت ألوية العمالقة، قد حررت في وقت سابق معسكر اللواء 163 مشاة في محور بيحان، وطهرت منطقة السليم والصفراء في محافظة شبوة، مكبدة مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بالإضافة إلى اغتنام عدد كبير من الأسلحة الثقيلة وتدمير عدد من الآليات والعتاد العسكري.