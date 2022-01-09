موسكو: عودة 100 مواطن روسى من كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" - "نقلت طائرة القوات الجوية الفضائية الروسية من قاعدة ألما آتا (جمهورية كازاخستان) إلى موسكو 100 مواطن روسى، تواجدوا هناك لزيارة أقاربهم أو فى رحلات سياحية، والذين أعربوا عن رغبتهم بالعودة إلى روسيا".
وكانت وزارة الصحة الكازاخستانية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم عن مقتل 164 شخصًا خلال أعمال الشغب المستمرة فى البلاد.
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