مقتل 7 وفقدان 3 فى انهيار مفاجئ لجدار صخرى فى البرازيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال بيدرو ايهارا المتحدث باسم رجال الإطفاء فى ميناس جيرايس "فى هذه المرحلة هناك سبعة قتلى وثلاثة مفقودين". وكانت كتلة صخرية كبيرة قد انفصلت من مكانها وسقطت على ثلاثة قوارب تبحر فى بحيرة فورناس المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة.

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