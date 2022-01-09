وذكر بيان أصدره مقر وزارة الخارجية الإيطالية، ونقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" اليوم الأحد، أن الإعصار تسبب فى سقوط حوالى 380 ضحية وعدة إصابات، كذلك أسفر عن نزوح أكثر من 600 ألف نازح داخليًا، بالإضافة إلى الدمار الكبير ذى الطبيعة المادية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد سيستخدم التمويل لتقديم المساعدة الأولية للأشخاص الأكثر ضعفاً فى عدة مناطق تشمل منطقتى جاراجا وميماروبا، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاعات الصحة والمياه والصرف الصحى والنظافة والحماية.
وأوضح بيان الخارجية أن إيطاليا تؤكد مجدداً صداقتها مع الفلبين من خلال تلك المساهمة، كما تعرب عن تضامنها مع الشعب الفلبينى فى الأوقات الصعبة للغاية التى يعانى فيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تتبرع بـ 300 ألف يورو للفلبين لمواجهة إعصار راى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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