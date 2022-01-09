إيطاليا تتبرع بـ 300 ألف يورو للفلبين لمواجهة إعصار راى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن هيئة التعاون الإنمائى التابعة لها، تبرعت بمبلغ 300 ألف يورو للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمرين (فيكروس) فى الفلبين، استجابة لحالة الطوارئ الناجمة عن إعصار راى.





وذكر بيان أصدره مقر وزارة الخارجية الإيطالية، ونقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" اليوم الأحد، أن الإعصار تسبب فى سقوط حوالى 380 ضحية وعدة إصابات، كذلك أسفر عن نزوح أكثر من 600 ألف نازح داخليًا، بالإضافة إلى الدمار الكبير ذى الطبيعة المادية.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد سيستخدم التمويل لتقديم المساعدة الأولية للأشخاص الأكثر ضعفاً فى عدة مناطق تشمل منطقتى جاراجا وميماروبا، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاعات الصحة والمياه والصرف الصحى والنظافة والحماية.

وأوضح بيان الخارجية أن إيطاليا تؤكد مجدداً صداقتها مع الفلبين من خلال تلك المساهمة، كما تعرب عن تضامنها مع الشعب الفلبينى فى الأوقات الصعبة للغاية التى يعانى فيها.