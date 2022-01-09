نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني الكويت للوافدين والمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني، من أهم خدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية للحكومة الكويتية. وهذا من أجل الاستفسار عن جاهزية البطاقة بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى الهيئات والمقررات المختصة. فهي تتيح للمواطن الكويتي فرصة التعرف على كل المعلومات المتعلقة بهذه الخدمات من أجل تحقيق الاستفادة الفعلية. بالإضافة إلى أبناء دولة الكويت يمكن للوافدين من الخارج أن يستفيدوا منها أيضا. وازداد اهتمام المواطنين بالبطاقة المدنية كونها الوثيقة الرسمية التي تثبت هوية الفرد في المجتمع. وهي تعد من بين الوسائل الرئيسية التي تتيح له الوصول إلى الخدمات الحكومية والاستفادة من مختلف الحقوق التي تمنحها الحكومة الكويتية للمواطنين. وفي حالة انتهت صلاحية البطاقة أو ضاعت لن يستفيد المواطن من خدمات حكومة الكويت. وسنتناول في مقالنا هذا موضوع طريقة الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني، تابعوا معنا.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني

قبل أن نتحدث عن رابط الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية، لا بد من أن نتطرق أولا إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت. حيث تعد من أهم الجهات الحكومية التي تهدف إلى حفظ وتنسيق كل الأشياء المرتبطة بالمعلومات المدنية للمواطنين المقيمين في الأراضي الكويتية. سواء كانوا من جنسية كويتية أم أجانب، وهي الاسم لما للسجل المدني أو الأحوال المدنية في الكويت.

علاوة على ذلك، وهي تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتحديث البيانات الشخصية للمقيمين داخل الكويت. وتغير الحالات الاجتماعية الخاصة بهم كالزواج والطلاق والميلاد، وغيرها من المستندات الثبوتية. ضف إلى ذلك، فإنه يمكن لكل شخص تقدم لطلب استخراج البطاقة المدنية أن يقوم بالاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني من خلال موقع الحكومة الكويتية الإلكتروني.

علاوة على ذلك، يمكن للراغبين في الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني الدخول إلى صفحة الاستعلام عن موقف البطاقة وتندرج هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة من طرف البوابة الإلكترونية للحكومة الكويتية، نذكر منها خدمات توثيق الزواج، وخدمات البطاقة المدنية المتمثلة في إصدار البطاقة وتجديدها، وتغيير عنوان السكن، وتسجيل الوافدين للكويت لأول مرة، وغيرها من الخدمات الضرورية.

طريقة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني

يمكن لكل المقيمين في الكويت الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المعلومات المدنية في الكويت، وقد تمّ استحداث هذه الطريقة الإلكترونية من أجل تسهيل الأمور على المواطنين الكويتيين والوافدين إليها، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بخدمات الهيئة العامة للمعلومات، وهذا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي سنذكرها لكم:

أولا: الولوج إلى موقع الحكومة الكويتية

ثانيا: الضغط على لائحة “المواطنين والمقيمين” من الصفحة الرئيسية.

ثالثا: النقر على المزيد من خيار “الأسرة والأفراد”.

رابعا: يقوم المستخدم باختيار “خدمة الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية”

خامسا: يتعين على المواطن أن يقوم بكتابة الرقم المدني الخاص به.

سادسا: يضغط على زرّ استعلام.

في الأخير ستظهر كل المعلومات الخاصة بالمستعلم فيما يتعلق بمدى جاهزية البطاقة المدنية.

خدمة توصيل البطاقة المدنية الكويت

تجدر الإشارة لمن يرغبون في الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية، أو من يقومون بتجديد بطاقاتهم، بأن هيئة المعلومات المدنية بالكويت تقدم خدمة توصيل البطاقة إلى باب المنزل، إذ يمكن للمستفيد من الخدمة أن يقدم طلب توصيل البطاقة المدنية إلى باب منزله. ليتم إيصالها له بواسطة مندوب بعد أن تجهز، مع العلم بأنه ملزم بتسديد قيمة التوصيل للشركة.

علاوة على ذلك، فخدمة التوصيل التي ذكرناها تسهل الأمور على الراغبين في الحصول على البطاقة المدنية، وهي توفر عليهم الجهد والوقت، وهذا بعد أن يقدموا طلبات الحصول على البطاقة من خلال الموقع الإلكتروني للحكومة الكويتية، ثم ستصل إليه بطاقته في المدة التي يتم تحديدها بعد أن يقوم الشخص بدفع تكاليف التوصيل، وهو بهذا يخفف العبء عن مكاتب الهيئة الخاصة التي تعاني من كثرة الخدمات.

إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا، لقد تحدثنا بشكل مختصر عن موضوع يهم الكثير من المواطنين الكويتيين والوافدين إليها من الخارج على حد سواء، وهو الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني بالكويت، ولقد ذكرنا لكم طريقة الاستعلام بالتفصيل كما أوردنا لكم خدمة توصيل البطاقة إلى باب المنزل، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم من هذا الموضوع.