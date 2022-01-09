فرصة مميزة للزعيم.. موعد مباراة الطائي والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

مباراة الطائي والهلال ، يترقب عشاق الزعيم الهلالي حلول مساء الثلاثاء المقبل 11 يناير 2022 ، من متابعة انتفاضة كبير الرياض في مواجهة الطائي، ضمن لقاءات الجولة الـ16 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2021، والتي يحتضنها ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل السعودية، في تحدي جديد لحامل اللقب من أجل استعادة وضعه الطبيعي، والبداية من الفرصة المثالية للدخول إلى المربع الذهبي بجدول الترتيب.

في السطور المقبلة، سنتعرف على كافة التفاصيل والكواليس و موعد مباراة الطائي والهلال والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين في النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وكذلك تاريخ مواجهات الطائي والهلال في بطولة الدوري السعودي .

مباراة الطائي والهلال

فرصة مثالية أخرى باتت مهيئة للهلال السعودي، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل الدخول مجددًا إلى المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري السعودي ، خاصة بعد سقوط ضمك، السبت، أمام النصر لحساب الجولة ذاتها.

كما يأمل الزعيم في استغلال تعثر الشباب وصيف البطولة الحالي، أمام أبها، السبت، من أجل المضي قدمًا نحو المراكز المتقدمة، في البطولة التي يحمل لقبها في الموسم الماضي.

غير أن طموح الموج الأزرق، سيقابل بحالة فنية متميزة يعيشها الطائي مؤخرًا، بعد تحقيقه الفوز في آخر 3 جولات، أمام النصر ثم الفيصلي والحزم، ما أبعده كثيرًا عن منطقة الخطر.

في البداية سنستعرض نتائج مباريات الجولة الـ16 والتي لُعبت يومي الجمعة والسبت، وكذلك جدول ترتيب الدوري السعودي الحالي:

نادي الطائي

نبدأ تغطيتنا مع مستضيف لقاء الثلاثاء، نادي الطائي السعودي ، الساعي لاستثمار الحالة الفنية المتميزة التي ظهر عليها في الجولات الثلاث الأخيرة، من أجل إيجاد موطئ قدم له في المراكز المتقدمة، أو على الأقل البقاء في المنطقة الدافئة بعيدًا عن صراع القاع.

حاليًا يحتل فارس الشمال المركز الثامن في جدول دوري المحترفين السعودي ، برصيد 19 نقطة وصافي (-6) هدف.

حيث نجح صائد الكبار في الفوز بـ6 مباريات والتعادل في واحدة، ولكن تلقى 8 هزائم هذا الموسم.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، نجح الطائي خلال الجولات الخمس الأخيرة من البطولة المحلية السعودية، في حصد 12 نقطة، من 4 انتصارات وخسارة واحدة.

إذ فاز فريق مدينة حائل على كل من الفتح والحزم بنفس النتيجة (1-0)، بالإضافة إلى النصر بنتيجة (2-1) والفيصلي بنتيجة (3-1).

ولكن سقط الفريق في فخ الهزيمة أمام الاتحاد المتصدر بهدف نظيف.

نادي الهلال

على الجهة المقابلة، يدخل نادي الهلال السعودي ، مواجهة الثلاثاء، مدفوعًا بالشحنة المعنوية المميزة، المتمثلة في تتويجه مؤخرًا بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي .

وبعد انتهاء مباريات الدور الأول، حجز الزعيم المرتبة الخامسة في جدول الدوري السعودي ، برصيد 24 نقطة وصافي (4) نقاط، بفارق 11 نقطة عن الإتي متصدر البطولة.

حيث حقق الموج الأزرق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مثلها، ولكن ذاق مرارة الخسارة مرتين هذا الموسم.

ولدى الهلال مباراة مؤجلة مع الاتحاد من الأسبوع الـ12 بسبب مشاركة الزعيم في نهائي دوري أبطال آسيا والتي توج بلقبها على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وفي آخر 5 مباريات لحامل اللقب في الدوري السعودي، لم يتمكن إلا من تحقيق فوز وحيد على حساب الفيصلي بنتيجة (3-2).

غير أن كبير الرياض تعادل في مواجهتين مع أبها إيجابيًا (1-1)، وسلبيًا مع الفيحاء.

ولكن تلقى الفريق الخسارة في مباراتين، مع النصر في الكلاسيكو السعودي بثنائية نظيفة، إضافة إلى الفتح بنتيجة (2-3).

موعد مباراة الطائي والهلال والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الهام، مساء الثلاثاء، في تمام الرابعة إلا الثلث ( 3:40 م ) بتوقيت السعودية، الثالثة إلا الثلث ( 2:40 م ) بتوقيت مصر، الواحدة إلا الثلث ( 12:40 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الهلال والطائي ، فسيقوم اتحاد كرة القدم السعودي بالكشف عنه في يوم المباراة.

تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل أحداث اللقاء، عبر قناة SSC 1 .

أما عن معلق مباراة الطائي والهلال ، فبحسب ما تابعته شبكة “ثقفني”، فقد أسندت شركة الرياضة السعودية المهمة إلى كلًا من عبدالله الغامدي وعبد العزيز السبر.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل و موعد مباراة الهلال والطائي والقنوات الناقلة ، ورحلة الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الجاري، وكذلك تاريخ لقاءات الهلال والطائي في الدوري السعودي .