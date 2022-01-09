الخارجية تعزي بضحايا العاصفة الثلجية في باكستان

دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بضحايا العاصفة الثلجية في مدينة موري الجبلية الواقعة شمال باكستان.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان صحافي، اليوم السبت، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وعبر عن خالص التعازي لأسر الضحايا.

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